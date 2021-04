FOTO: Bežal pred policisti in trčil v delovni stroj

25.4.2021 | 18:40

Vse fotografije: PGD Kompolje

Policisti policijske postaje Ribnica so v petek okoli 23. ure na območju Rašice ustavljali voznika osebnega vozila. 27-letnik ni upošteval znakov, naj se ustavi, ampak je odpeljal naprej v smeri Kompolj. Pri tem je vozil nevarno in ogrožal nasproti vozeča vozila. V naselju Kompolje je zaradi prevelike hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in trčil v tam parkiran delovni stroj. Pri tem sta se voznik in potnica v vozilu lažje telesno poškodovala. Policisti so v postopku ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo pa je neregistrirano. Zaradi suma vožnje pod vplivom mamil mu je bi odrejen strokovni pregled. Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeni pristojno državno tožilstvo.

Trčila avto in motorist

Danes ob 11.52 sta v Dolenjem Karteljevem, občina Novo mesto, trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečenima do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Novo mesto so dve ponesrečeni osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 13.39 so v Prešernovi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolelo osebo iz stanovanja večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Ujeli so ju na območju Novega mesta

V torek okoli 22. ure so bili policisti obveščeni, da neznani storilci vlamljajo skozi okno enega izmed stanovanj na območju Bežigrada. Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki so v stanovanju prijeli enega izmed osumljencev, dva pa sta pred tem pobegnila. Vloma sta poleg prijetega 41-letnega moškega osumljena še 47- in 24- letnik. Slednja sta bila v nadaljevanju prijeta na območju Novega mesta. Osumljencem, državljanom Hrvaške, je bila odvzeta prostost in so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

M. K.