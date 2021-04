Slovenija dobila 22 novih ambasadorjev gospodarstva, med njimi TPV Automotive

26.4.2021 | 09:30

TPV-jev proizvodno-logistični center na Veliki Loki. (Foto: R. N.)

Ljubljana/Novo mesto - Slovensko gospodarstvo je dobilo 22 novih ambasadorjev. Kot so sporočili iz Spirita Slovenije, gre za ugledna podjetja, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Vseh 41 ambasadorjev bo aktivno vključenih v promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih trgih.

Novi ambasadorji slovenskega gospodarstva so Acies Bio, Arctur, AV Living Lab, Biosistemika, raziskave in razvoj, Domel, Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje, Duol inženiring, Elaphe pogonske tehnologije, Eles, Fotona, genEplanet osebna genetika, Iskra, Iskraemeco, Jub, Medex, Kronoterm, Magneti Ljubljana, Marles hiše Maribor, Optotek, Podkrižnik specialna kovinska industrija, TPV Automotive, Tovarna avtomobilskih komponent in Varis Lendava.

"Na Spirit Slovenija si nenehno prizadevamo za spodbujanje konkurenčnosti slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Pri tem se močno zavedamo pomena doslednega pozicioniranja državne blagovne znamke na tujih trgih ter utrjevanja prepoznavnosti vseh konkurenčnih prednosti, ki jih želimo komunicirati. Podjetja namreč veliko lažje vstopijo na trge, kjer država uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda," je ob imenovanju novih ambasadorjev povedal direktor Spirita Tomaž Kostanjevec.

Kot je dodal, slovenska podjetja, njihovi izdelki in storitve po svetu slovijo po visoki kakovosti, kljub vsemu pa so se razmere v svetu zaradi pandemije korenito spremenile, zato bo utrjevanje prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih še toliko bolj pomembno.

"Verjamemo, da bo skupna promocija z ambasadorji in njihovimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo," je sklenil Kostanjevec.

Spirit Slovenija je javni poziv, s katerim je slovenska podjetja povabil k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini I feel Slovenia. Green. Creative. Smart objavil konec februarja. Kot so pojasnili, je namen projekta dodatno pripomoči k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu kot tudi posameznih podjetij, ki so ustvarila prebojne gospodarske rešitve.

S prvim pozivom so bila lani med ambasadorje slovenskega gospodarstva imenovana podjetja Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SETCCE in SWARCO LEA.

STA; M. K.