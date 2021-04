Padel kolesar; zagorel na avtocesti

26.4.2021 | 07:00

Simbolna slika (Profimedia)

Včeraj ob 18.49 se je na cesti v naselju Kalce Naklo, občina Krško, pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Avto v ognju uničen

Ob 17.14 je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo, občina Šmarješke Toplice, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo, razmastili in oprali cestišče. Delavci DARSA so zavarovali kraj s prometno signalizacijo. Vozilo je uničeno, obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi del prekinjena dobava električne energije za področje Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Žabjek predvidoma med 8:00 in 10:00 uro; za področje Senovega z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Koprivnica predvidoma med 10:00 in 12:00 uro; za področje Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Kapele, Jereslavec, Rakovec, Slogonsko, Slogonsko mlekarna in Vrhje predvidoma med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.