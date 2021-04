Nov teden, nove sprostitve: šport, rekreacija, študij in turistični boni

26.4.2021 | 08:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Danes se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa je dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok, ki ga je vlada sprejela 21. aprila, se bo uporabljal do vključno 2. maja, potem bo vlada vnovič preverila ukrepe glede na zdravstveno stanje v času epidemije.

Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih, a še vedno brez prisotnosti gledalcev. Dovoljeni so tudi treningi vsem športnikom po zakonu o športu ne glede na starosti in kakovost, vendar le v obliki t. i. mehurčkov v zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Omogočena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno-rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do deset vadečih.

Za rekreacijo in športne programe se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Dovoljeni so tudi javnoveljavni programi usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid po zakonu o športu, prav tako z omejitvijo do desetih oseb.

Odlok o začasnih omejitvah športnih aktivnosti nalaga tudi testiranja športnikom in članom njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter za organizacijsko osebje, nujno za izvedbo tekmovanj. Morajo se testirati z enim izmed dveh načinov; s hitrim ali PCR testom na 48 ur. Prav tako se morajo testirati strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, vendar enkrat tedensko s hitrim antigenskim testom.

Testiranja niso potrebna za tiste, ki imajo zdravniško potrdilo, da so preboleli novi koronavirus in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, in tiste, ki so bili cepljeni.

Pri vseh dejavnostih je treba upoštevati navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja okužb novega koronavirusa.

Nastanitveni obrati lahko znova odprejo vrata

Nastanitveni obrati po vsej državi lahko danes znova sprejmejo goste, a lahko ne glede na velikost odprejo največ 30 sob. Za koriščenje nastanitve mora potrošnik predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa dokazilo o prebolelosti oz. cepljenju. S tem je znova mogoče koristiti tudi turistične bone.

Dokazila, da niso okuženi oz. da so covid-19 že preboleli ali bili cepljeni, morajo gostje osebju predložiti, ko se prijavijo za bivanje v nastanitvenem obratu. Ta pogoj ne velja za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s svojimi starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko ponujajo tudi storitve za dobro počutje, denimo koriščenje bazena, a le za svoje goste.

V turistični panogi so dodatno odpiranje dejavnosti pozdravili, kritični pa so do pogojev delovanja. Vlada je to odločitev sprejela v sredo zvečer, sektor pa je opozoril, da je bilo za operativne postopke zelo malo časa in da ponudniki v tako kratkem času niso sposobni pripeljati gostov. Zaradi omejitve pri številu sob večji ponudniki razmišljajo, ali se jim odpiranje sploh splača.

Študijski proces v hibridni obliki

Na visokošolske zavode se danes po več mesecih študija na daljavo vračajo študenti. Študijski proces bo znova potekal v hibridni obliki, kot ob začetku študijskega leta, kar pomeni v živo ob upoštevanju priporočil NIJZ in na daljavo. Študenti bodo v manjših skupinah obiskovali predavanja v živo, del pa jih bo poslušal preko spleta.

Ob sproščanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa danes svoja vrata odpirajo vsi visokošolski zavodi, kar bo študentom omogočilo, da v neobičajnem študijskem letu vendarle uspešno dokončajo študij. Letošnja generacija več kot 60.600 študentov je novo študijsko leto zaradi covida-19 začela precej drugače kot v prejšnjih letih.

Na ljubljanski univerzi bodo pri izvajanju procesa v živo dosledno upoštevali zadostno razdaljo najmanj metra in pol, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih za predavatelje in študente, tudi za cepljene, ter redno prezračevanje prostorov, so pojasnili na univerzi. Prav tako bodo predvideli varne poti ter vhode in izhode s čim manj osebnimi stiki na hodnikih in v sanitarijah.

Izvedba pedagoškega procesa tudi za mariborsko univerzo ne pomeni večjih sprememb, saj se bodo aktivnosti tudi v prihodnje izvajale na daljavo. Fakultete pa bodo tiste učne enote in posamezne dele študijskih programov, ki jih na daljavo niso mogle izvesti, izvajale v živo ali po hibridnem modelu, so navedli na univerzi.

Primorska univerza že sedaj v živo izvaja vaje, laboratorijsko delo, terenske vaje, predmete s področja športa, izpite in seminarje. Ker se bo del študijskega procesa odvijal v prostorih fakultet, bo treba upoštevati tudi namestitvene vidike, ki jih bo v maju in juniju za veliko študentov težje zagotoviti, opozarjajo na univerzi.

Poleg obveznega testiranja zaposlenih na univerzi je priporočeno testiranje na covid-19 tudi za študente, predvsem za tiste, ki sodelujejo v pedagoškem procesu v prostorih univerze.

Študijsko leto se je oktobra začelo v hibridni obliki, a so morale fakultete zaradi slabšanja razmer svoja vrata kmalu zapreti in nadaljevati izobraževanje preko spleta.

STA; M. K.