Vikend zaznamovali pijani vozniki; kaj bo šele med prvomajskimi prazniki?

26.4.2021 | 14:00

Ilustrativna fotografija; arhiv

O prometni nesreči na cesti pri Dolenjem Karteljevem so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 12. uro. Po prvih ugotovitvah je 63-letna voznica osebnega avtomobila peljala po lokalni cesti iz smeri Malega Kala proti Dolenjem Karteljevem. Pri Dolenjem Karteljevem je zapeljala v križišče z regionalno cesto in odvzela prednost motoristu, ki je pravilno pripeljal po prednostni cesti. 58-letni motorist se je poskušal umikati proti desnemu robu, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljli v UKC Ljubljana. Prav tako hudo poškodovano 56-letno potnico na motorju so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovana kolesarka na Seidlovi

V soboto okoli 12.30 se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je 49-letna ženska peljala električno kolo iz smeri Šmihelskega mostu. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčila v robnik, izgubila oblast nad kolesom in padla. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hude poškodbe glave. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

VIKEND IN ALKOHOL



Mladoletni motorist z dobrim promilom alkohola povzročil nesrečo

Policisti PP Črnomelj so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti med Semičem in Stransko vasjo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 17-letnik vozil neregistrirano motorno kolo v smeri proti Semiču. Zaradi prevelike hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad motorjem in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da motorist nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreče

Policisti PP Črnomelj so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni, da naj bi na Cerovcu pri Črešnjevcu voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so 46-letnega povzročitelja izsledili in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,04 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 3040 evrov.

Odklonil preizkus alkoholiziranosti

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili 24. 4. popoldne obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika kombiniranega vozila, ki naj bi v smeri proti Podturnu ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, voznika izsledili in ustavili. 61-letnemu kršitelju so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

Voznik tovornega vozila z 1,7 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Poškodovani kolesar pod vplivom alkohola

Iz bolnišnice so policiste včeraj obvestili, da zaradi lažjih poškodb oskrbujejo moškega, ki naj bi padel s kolesom. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo v Malem Mraševem, kjer je 52-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola, so izdali plačilni nalog.

Povzročiteljica nesreče odklonila preizkus alkoholiziranosti

Sinoči nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča pri Gornjem Pijavškem na območju PP Brežice. Zanjo je odgovorna 53-letna voznica osebnega avtomobila, ki je bila očitno pod vplivom alkohola. Kršiteljica je iz neznanega vzroka ustavila avtomobil na nepreglednem delu ceste, vanjo pa je trčil 41-letni voznik, ki se vozilu ni mogel izogniti. Voznica je odklonila preizkus alkoholiziranosti, med postopkom se je nedostojno vedla do policistov in ni upoštevala njihovih ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru in cestnoprometnih kršitev ji bodo izdali plačilni nalog in o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V ovinku naravnost. Pijan, seveda

Včeraj nekaj po 17. uri je v Ribnici v desnem nepreglednem ovinku voznik osebnega vozila zapeljal naravnost na drug vozni pas, po katerem se je v tistem trenutku pravilno pripeljala voznica osebnega vozila, v katero je nato trčil. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 1,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, policisti pa še zbirajo obvestila v zvezi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pod vplivom alkohola tudi voznik štirikolesnika, ki je povzročil nesrečo

V minuli noči so bili policisti PP Metlika obveščeni o prometni nesreči na območju Vidošičev. Po prvih ugotovitvah je 64-letni voznik štirikolesnika vozil po lokalni cesti, zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,72 miligrama alkohola. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Kradli žlebove in kros motorje

Na Otavniku na območju PP Sevnica je med 22. 4. in 24. 4. nekdo z dvorišča počitniške hiše ukradell vrtno orodje in kovinske žlebove.

Z dvorišča počitniške hiše na Anzlovi Gori na območju PP Črnomelj pa so v noči nanedeljo ukradli odtujil dva kros motorja in lastnika oškodovali za 800 evrov.

Nasilneža vklenili in pridržali

Trebanjske policiste so v noči na 18. 4. poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Trebnjem, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval in pretepal družinske člane in stanovalce. Na kraju so vzpostavili javni red in mir, zoper 47-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Od Bangladeša do Slovenije

Policisti PP Krško so na območju Gmajne izsledili in prijeli pet državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. K.