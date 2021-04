Trčila kombinirano vozilo in kolesar

26.4.2021 | 18:00

Simbolna slika (foto: PU NM)

Danes zjutraj ob 8.24 sta na Ločki cesti v Črnomlju trčila kombinirano vozilo in kolesar. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.