Krkaši kljub porazu obstali v regionalni ligi

26.4.2021 | 19:00

Foto: FMP

Beograd - Košarkarji Krke so v tekmi 26., zadnjega kroga lige Aba, v gosteh izgubili z beograjsko ekipo FMP s 85:91 (30:26, 45:48, 68:66).

Krkaši so v zadnjem krogu reševali svoj status v regionalni ligi oziroma se skušali izogniti 13. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek. To jim je tudi uspelo, čeprav niso zmagali na zadnji tekmi, a se je po njihovih željah razpletla druga tekma, ki je odločala o mestih pri dnu.

Split, s katerim imajo Novomeščani enak izkupiček 8-18, je izgubil na gostovanju pri Partizanu z 58:80, in ker ima Krka boljše medsebojno razmerje, je redni del lige končala na 12., Dalmatinci pa na 13. mestu.

A Novomeščani niso bili daleč tudi od uspeha na terenu, s katerim bi povsem sami odločali o svoji usodi. Večino tekme so bili povsem blizu, tudi vodili, a sta jih dve slabi obdobji, predvsem tisto v končnici tekme, oddaljili od zmage. Imeli so sicer dober strelski dan (15 trojk) in kar nekaj razpoloženih igralcev, ki so končali z dvomestnimi številkami (Nejc Barič 20, Rok Stipčević 17, Adin Vrabac in Jure Škifić po 15).

Krka je dobila prvo četrtino, potem v drugi dovolila tekmecem, da so zaostanek 32:38 v nekaj minutah spremenili v vodstvo 41:38, a so bili v tretji četrtini spet boljši in vodili za dve točki.

Usodno je bilo nato nekaj slabih minut zadnje četrtine. Po zaostanku 74:79 so sicer s trojko (zadel jih je šest) Bariča še enkrat povedli z 82:81, potem pa v je odločilnih napadih trojko zgrešil Luka Lapornik, krkaši so še izgubili žogo in FMP je z natančnim izvajanjem prostih metov prišel do zmage.

* Dvorana FMP, sodniki: Hordov, Kardum, Stefanović.

* FMP: Lazarević 16 (5:8), Čović 7, Izundu 2, Hands 4 (1:2), Radovanović 18 (3:3), Pecarski 10 (1:1), Radonjić 20 (6:6), Đorđević 14 (2:2).

* Krka: Stipčević 17 (2:2), Vrabac 15 (1:1), Barič 20 (2:4), Kosi 4, Škifić 15 (1:2), Lapornik 13 (1:1), Vučetić 1 (1:2).

* Prosti meti: FMP 18:22, Krka 8:12.

* Met za tri točke: FMP 11:27 (Radonjić 4, Radovanović 3, Lazarević, Čović, Hands), Krka 15:35 (Barič 6, Stipčević 5, Škifić 2, Lapornik 2).

* Osebne napake: FMP 20, Krka 23.

* Pet osebnih: Vrabac (38.).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Na to tekmo smo se pripravljali kot na vsako drugo, seveda z mislijo, da moramo tekmo dobiti. Želja je bila velika in svojim fantom ne morem ničesar zameriti, saj so se borili in igrali do konca. Tudi FMP je odigral korektno do samega konca z željo po zmagi. Čestitke njihovim igralcem, čestitke tudi mojim fantom. Mi smo bili v res težkem ritmu, saj je to že naša šesta tekma v 11 dneh. Vsa čast, da so lahko sploh še stali na nogah. Zahvalil bi se tudi ostalim moštvom, ki so zadnjo tekmo odigrali normalno na zmago. Glede na to, da imamo dve zmagi s Splitom, ki je izgubil doma z Borcem, se mi zdi realno, da smo neposredno obstali v ligi. Splitu pa želim vso srečo v kvalifikacijah za obstanek v ligi.«

Vanja Guša, trener FMP-ja: »Zelo težka tekma po tem, ko smo si v prejšnjih tekmah uspeli zagotoviti obstanek in za nas zelo dobro osmo mesto. Imeli smo nekaj težav s poškodbami, a so igralci odigrali pošteno zadnjo tekmo in dali vse od sebe. Čestitke Krki, ki dobro odigra v zadnjih dveh mesecih. Imeli so naporen ritem, čeprav so proti Olimpiji v zadnji tekmi spočili ključne igralce. Prišli so po zmago, ni jim uspelo, a je Partizan naredil svoje.«

STA; M. K.