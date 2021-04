Slovenija praznuje dan upora proti okupatorju; državna proslava na Mali Gori nad Ribnico

27.4.2021 | 08:30

STA

Slovenija danes praznuje dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka OF, osrednje odporniške organizacija Slovencev v drugi svetovni vojni. Državna proslava bo na Mali Gori, v predsedniški palači pa bosta državljane nagovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednik ZZB NOB Marijan Križman.

Državna proslava ob prazniku bo potekala popoldne na Mali Gori na Ribnico. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, med drugim pa se je bosta udeležila tudi predsednik republike Pahor in predsednik vlade Janez Janša. Slednji bo ob tej priložnosti položil venec k spomeniku TIGR.

Pahor pa bo v počastitev državnega praznika državljane nagovoril iz predsedniške palače, z nagovorom se mu bo pridružil predsednik Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Marijan Križman. Ob tem bo v predsedniški plači znova potekal dan odprtih vrat, a v prilagojeni obliki, zato jo bodo obiskali le predstavniki ZZB NOB, medtem ko zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa naključnih gostov v predsedniški palači še ne morejo sprejeti.

Pahor in Križman bosta tudi položila venca k spomeniku OF v Rožni dolini, predstavniki ZZB NOB pa tudi h grobnici narodnih herojev v parku ob stavbi parlamenta. Venec bo tja dopoldne položil tudi predsednik DZ Igor Zorčič.

Za popoldanske ure so napovedani protesti dela civilne družbe in nekaterih aktivističnih skupin, pri čemer pa je policija v zadnjih dneh večkrat opomnila, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno omejeno.

Že v ponedeljek so 80. obletnico ustanovitve OF obeležili z odkritjem spominske plošče v Vidmarjevi vili. Obletnico pa so s spletno slovesnostjo v torek zaznamovali tudi v ZZB NOB.

Za dan ustanovitve OF velja 27. april 1941, ko je bila na sestanku nekaterih politikov in kulturnikov v Vidmarjevi vili v Ljubljani ustanovljena Protiimperalistična fronta, ki so jo pozneje preimenovali v Osvobodilno fronto slovenskega naroda in pozvali k oboroženemu odporu. Gre sicer za manjšo zgodovinsko pomoto, saj je po drugi svetovni vojni dolgo časa veljalo prepričanje, da je bil omenjeni sestanek 27. aprila 1941, medtem ko je bil dejansko dan prej.

STA; M. K.