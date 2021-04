Začel se je DOS: kolesarji okoli Slovenije za srečo otrok

27.4.2021 | 09:40

Dami Zupi in Alojz Poglavc sta s svojimi kolesarskimi prijatelji zjutraj krenila na dobrodelno pot.

Novo mesto - Ko je ura odbila osem, se je danes na Glavnem trgu začelo dobrodelno kolesarjenje okoli Sovenije. Ultramaratonska kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega po uspeli lanskoletni akciji podvig ponavljata, le da sta projekt letos še nadgradila in dobrodelnost razširila na vso Slovenijo. 1225 kilometrska trasa ostaja enaka, vožnja pa bo za razliko od lani, ko sta jo odpeljala v celoti in za to potrebovala slabih 54 ur in pol, potekala v petih etapah v petih dneh.

Povezala sta se s Slovensko karitas in društvom Celiac Slovenija, denar pa zbirajo za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Skupni projekt, ki tako promovira tudi zdrav način življenja med otroci, nosi naslov Pot za srečo otrok.

Denar zbirajo s SMS sporočili ZAkolo5 na 1919, kolesarji, ki se jim bodo pridružili, pa lahko prispevajo na poti prispevajo, in sicer minimalno 10 evrov. Karitas je odprla tudi poseben račun, na katerem zbirajo donacije, in sicer: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: 00 905, Namen: ZA KOLO.

Akcijo bosta sklenila na praznični prvi maj v dolenjski prestolnici. Kolesarjema pa se lahko tisti, ki bi želeli, na poti priključijo kjerkoli in kadarkoli in z njima odpeljejo del etape, etapo ali pa tudi celotno traso, odvisno od fizične pripravljenosti. Sicer pa bo ob Zupiju in Poglavcu na vseh trasah kolesaril vsaj en član društva Celiac, s čimer želijo ozaveščati ljudi o celiakiji.

Pet etap v petih dneh

Prva etapa poteka od Novega mesta do Portoroža (0–277 kilometrov), druga od Portoroža do Soče (277–580 kilometrov), tretja od Soče do Prevalj (580–810 kilometrov), četrta od Prevalj do Dobrovnika (810–1.000 kilometrov) in zadnja od Dobrovnika do Novega mesta (1.000–1.225 kilometrov).

Vseh pet dni bo moč kolesarje spremljati tudi v živo na spletni strani Dobrodelno okoli Slovenije (www.dos.si).

