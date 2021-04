Delež novih okužb je narasel; v regiji prednjači MO Novo mesto (19)

27.4.2021 | 12:00

Podatki sledilnika za covid-19 kažejo, da je delež pozitivnih testov v ponedeljek bil višji kot v nedeljo. Včeraj so pristojni opravili 3653 PCR testov in zaznali 807 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov znašal 22,1 odstotka. V nedeljo je bilo pozitivnih 14,1 odstotka opravljenih testov.

Po podatkih sledilnika je tako povprečje zadnjih sedem dni naraslo za 1,7 odstotka in zdaj znaša 703 (včeraj 682), po podatkih vlade pa 694.

Hospitaliziranih je 649 bolnikov, intenzivno nego jo potrebuje 161. Umrlo je sedem covidnih bolnikov. Dan prej je bilo hospitaliziranih 643 covidnih oseb, intenzivno nego jih je potrebovalo 158, umrlo pa je pet bolnikov.

Število bolnikov v SB Novo mesto je poskočilo za 6 - toliko novih so sprejeli in jih je tako danes 45.

V SB Brežice število ostaja enako kot včeraj - 24. Sicer so štiri nove sprejeli, a jih prav toliko tudi odpustili.

Ponedeljkove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 19, Šentjernej 10, Ribnica 8, Trebnje 7, Metlika 6, Straža 5, Dolenjske Toplice 4, Črnomelj in Mokronog Trebelno 3, Kočevje in Loški Potok 2, Žužemberk, Mirna Peč, Semič, Šentrupert in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Brežice in Krško 13, Sevnica 4, Radeče in Kostanejvica na Krki 3

M. K.