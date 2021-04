Na Drski so se spomnili 80 let ustanovitve OF

27.4.2021 | 14:00

Foto: KO ZB NOB Drska

Novo mesto - Predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto – Krajevne organizacije Drska so se včeraj poklonili Osvobodilni fronti slovenskega naroda, ki je bila ustanovljena pred 80. leti.

Ob tem so zapisali: ''27. aprila obeležujemo praznik Dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo upora, ki se je začel leta 1941. Takrat so se zbrale vse svobodoljubne sile na Slovenskem, ki so v štirih letih težkega boja pribojevale zmago nad okupatorjem.''

Pri nekdanjem nemškem bunkerju na Drski v Novem mestu so predstavniki ZB NOB Drska razvili prapor in položili venec v poklon padlim v boju proti nacizmu in fašizmu, so še sporočili organizatorji.

M. K.