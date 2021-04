Škocjan je Dolenjska, ne Posavje!

28.4.2021 | 13:00

Škocjanski občinski svetniki - tudi njim ni prav, da jih "rinejo" v Posavje.

Škocjan - Državni zbor je februarja sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neskladnosti pri določitvi volilnih enot, kar želi nov zakon odpraviti. Zato je prišlo do sprememb območij 15 volilnih okrajev v petih volilnih enotah. Največ sprememb je v volilni enoti Novo mesto, v dveh primerih pa sta se volilna okraja preselila v drugo volilno enoto.

V volilni enoti Novo mesto se je okraj Novo mesto 1 zmanjšal za območje Občine Škocjan, volilni okraj Trebnje se je povečal za del Občine Šentrupert – ta je bil doslej del volilnih okrajev Sevnica in Litija. Okraj Sevnica se je povečal za Občino Škocjan in zmanjšal za del Občine Šentrupert.

Škocjančanom ta sprememba ni všeč, kar so na zadnji občinski seji soglasno izrazili tudi občinski svetniki. Sprejeli so sklep, da se ne strinjajo z uvrstitvijo Občine Škocjan v 7. volilni okraj Sevnica 6. volilne enote.

»Občina Škocjan zgodovinsko, upravno, družbeno in politično spada v volilno enoto Novo mesto in tudi v okraj, kot je bilo pred spremembo zakona,« so potrdili svetniki. Občina je sedaj sklep posredovala Ministrstvu za javno upravo in vodjem poslanskih skupin DZ RS.

Kot pravi župan Jože Kapler, je jasno, da škocjanska občina sodi pod Dolenjsko in ne v Posavje, vse že od nekdaj gravitira v Novo mesto, zato je takšna odločitev svetnikov edina razumljiva.

Besedilo in foto: L. Markelj