Danes brez elektrike

28.4.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu LOKVE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, izvod Vinotoč - javna razsvetljava in Gornji Bojanci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Cerkev;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod 4. Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELODROM;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS 2;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ, TP RATEŽ VOVKO, TP HRIBI PRI RATEŽU;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, na izvodu VINA GORICA PROTI CERKVI.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Drečji vrh predvidoma med 8:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava na območju TP Dobe danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Krško Kurirska, nizkonapetostno omrežje – Zobotehnik Jalovec med 8:30 in 12:00 uro ter na območju TP Pijana gora med 12:00 in 14:30 uro.

M. K.