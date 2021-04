Krkaši hitro končali zaključni turnir pokala Slovenije

28.4.2021 | 07:30

Foto: OZS

Ljubljana - Včeraj se je začel zaključni turnir pokala Slovenije v odbojki. Na njem je nastopilo sedem ekip. Pokalni zmagovalci bodo znani po petkovem finalu, naslov prvakov pa bodo branili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana.

V črnuški športni dvorani, ki je prvič prizorišče pokalnega finala, so se za drugo lovoriko v letošnji sezoni potegovali Panvita Pomgrad, Salonit Anhovo, novomeška Krka, Hiša na kolesih Triglav, Merkur Maribor, Calcit Volley in ACH Volley Ljubljana, SIP Šempeter se je nastopu odpovedal.

Krkaši so se pomerili z igralci HišeNaKolesih Triglava. Ekipi sta se v tej sezoni med seboj pomerili trikrat, vsakič so bili boljši Gorenjci. Tako je bilo tudi včeraj, ko so Novomeščane premagali s 3:0.

Hiša na kolesih Triglav - Krka 3:0 (22, 20, 19)

Tekmo so bolje začeli odbojkarji Hiše na kolesih Triglav, ki so si po uspešnem napadu Janka Breganta pri rezultatu 5:2 prvič priigrali prednost treh točk. Ko je svoj prvi blok dosegel Uroš Tučen je prednost odbojkarjev iz Kranja narasla na štiri točke (11:7), klop Krke pa je odreagirala s prekinitvijo. Premor je prebudil varovance Tomislava Mišina, ki so nanizali tri zaporedne točke in se povsem približali Triglavu. Po dveh napakah Gorenjcev je bil rezultat na 12. točki izenačen. Ob vstopu v končnico je Triglavanom zopet uspela serija treh točk in po napaki pri začetnem udarcu Uroša Štefaniča so se veselili zmage v 1. nizu s 25:22.

Tudi začetek drugega niza je pripadel Kranjčanom, ki so še naprej blesteli v bloku (zaporedoma sta jih dosegla Bregant in Jan Maček), Miha Mali pa je bil s sedmimi točkami v tem nizu praktično nezaustavljiv v napadu. Ob zaostanku šestih točk je pri rezultatu 13:7 Krkin trener namesto Luke Lindiča v igro poslal Maria Konciljo, a tudi ta menjava ni spremenila poteka tekme. Še najučinkovitejša v vrstah Novomeščanov sta bila Toni Travnik in Zlatko Pulko, a so odbojkarji Triglava niz brez težav osvojili z rezultatom 25:20, zadnjo točko je dosegel kapetan Bregant.

Razmerje moči je ostalo nespremenjeno tudi v zadnjem nizu. Odbojkarji Krke so se borili, a so bili Triglavani, na čelu z Bregantom in Malijem, premočni. Z uspešnima napadoma Koncilje in Dina Hodžiča Šlejkovca so se Dolenjci uspeli približati na le točko zaostanka (13:12), a je sledila Pulkova napaka pri začetnem udarcu, Krka pa do konca niza ni več uspela ujeti priključka. Po še enem zgrešenem začetnem udarcu Novomeščanov so se odbojkarji Hiše na kolesih Triglav z rezultatom 25:19 veselili uvrstitve v polfinale.

* Izidi:

- torek, 27. april:

- četrtfinale:

Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo 0:3 (-18, -19, -18)

Krka - Hiša na kolesih Triglav 0:3 (-22, -20, -19)

Merkur Maribor - Calcit Volley 0:3 (-18, -23, -13)

- sreda, 28. april:

- polfinale:

17.00 ACH Volley - Salonit Anhovo

20.00 Hiša na kolesih Triglav - Calcit Volley

- petek, 30. april:

18.00 finale

* Opomba: ACH Volley se je po odpovedi Šempetra brez boja prebil v polfinale

M. K.; STA