80 let OF V Novem mestu: proti potvarjanju zgodovinskih dejstev in zaničevanju partizanskega boja

Novo mesto - »Upor. Zmaga. Svoboda. To je geslo praznovanja 80. obletnice Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki ji je posvečen 27. april. Domoljubje, enakost, pravičnost, resnica in svoboda kot vrednote, ki so povezovale množice ljudi v OF in na katerih je slonel partizanski boj, ostajajo trajna spodbuda za skupno delovanje v prid vseh in vsakogar; od poskusa razgrajevanja družbene skupnosti in njenih demokratičnih ustanov pa v samostojni slovenski državi z vsakim dnem postajajo še bolj potrebne. Prav zato je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izdala spomenico, v kateri poziva svoje članstvo in širšo slovensko javnost k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti in enakopravnosti. To so nesporne pravice in vrednote: v spoštovanju do zgodovinske zasluge borcev proti okupatorju jim sledimo tudi vsi tisti člani, ki vojne proti fašizmu nismo doživeli.« S temi besedami je prisotne pred spominsko ložo NOB pri Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu včeraj uvodoma nagovorila dr. Jožica Jožef Beg, sicer podpredsednica Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.

Kot sporočajo organizatorji, je mag. Dušan Černe, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto, v govoru opozoril na nekatera zgodovinska dejstva o začetku kolaboracije tedanje slovenske politike z okupacijskimi silami. »Ban Marko Natlačen je že 10. aprila 1941 sprejel italijanskega okupatorja v Ljubljani. Nato se je še v Celju poklonil nemškim okupatorjem s prošnjo, da nemška okupacijska sila zasede ozemlje celotne Slovenije in da Slovenija postane nemški protektorat. Šlo je za veleizdajo, saj do takrat bivša Jugoslavija še niti ni kapitulirala. Nemci niso pristali na tak predlog, saj je bil pred tem že sklenjen dogovor med Hitlerjem in Mussolinijem o razdelitvi Slovenije med Nemčijo, Italijo, Madžarsko in v manjšem delu tudi NDH. Že 4. maja 1941 je narodni svet, ki ga je vodil ban Marko Natlačen in v katerem so bile zastopane vse desne in klerikalne stranke v Sloveniji, poslal Mussoliniju pismo zahvale z obljubo po zvestobi slovenskega naroda in kmalu potem so ga tudi obiskali v Rimu. Danes pa poskušajo prikazati kolaboracijo in izdajstvo s tem, da so se borili proti revolucionarnemu nasilju in narodnoosvobodilni borbi. Danes se je treba postaviti proti potvarjanju zgodovinskih dejstev in zaničevanju partizanskega boja.«

Ob prisotnosti praporščakov je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto položil cvetje v spomin na žrtve fašizma in nacizma med narodnoosvobodilnim bojem, prisotni pa so se padlim partizanom in partizankam ter aktivistom in aktivistkam OF poklonili z minuto tišine, še sporočajo iz ZB NOB Novo mesto.

V kulturnem programu, s katerem so v Novem mestu počastili dan upora proti okupatorju, so sodelovale harmonikarica Sandra Verbič ter recitatorki Vera Splichal in Terezija Potočar Korošec. S pesmijo Lastovka, ki jo v izvirniku poje Elda Viler, pa je slovesnost zaključila pevka Leja Tratar ob spremljavi Katje Lipičnik.

