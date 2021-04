Praznični dan nas je varljivo približal rumeni fazi

28.4.2021 | 11:40

Profimedia

Včeraj, ko na Dan upora proti okupatorju testiranje na koronavirus ni bilo v polnem zagonu, so v Sloveniji opravili so 2007 PCR testov in 4143 hitrih antigenskih testov. Zaznali so 398 primerov pozitivnih na koronavirus, kar predstavlja 19,8-odstotni delež. Ker iz sedemdnevnega povprečja izpade torek v prejšnjem tednu, ko je bilo odkritih 1037 pozitivnih, se številka varljivo zniža, za 13 odstotkov na 612, kar je že povsem blizu rumeni fazi (600), v kateri se življenje po vladnem semaforju še bolj približa normalnosti.

V bolnišnicah se zdravi 621 covidnih bolnikov (28 manj kot dan prej), od tega jih je 155 na intenzivnih oddelkih (šest manj kot dan prej). Včeraj je umrlo 15 ljudi, ki so bili v zadnjih 28 dneh na testu za koronavirus pozitivni.

V SB Novo mesto imajo danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 45) - štiri so odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice pa jih imajo tako kot včeraj 24 - enega so sprejeli in enega odpustili.

Torkove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 11, Kočevje 9, Novo mesto 4, Trebnje, Šentjernej in Semič 3, Črnomelj 2, Žužemberk, Straža, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Šentrupert in Mirna 1

Posavje - Sevnica 14, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki 1

M. K.