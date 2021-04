Daleč od ponorelega sveta

Učenci OŠ Dragotina Ketteja ob svojih izdelkih na 13. državnem likovnem srečanju

Novo mesto - Novomeška Osnovna šola Dragotina Ketteja je gostila 13. državno likovno srečanje osnovnih šol s prilagojenim programom, ki so ga zaradi epidemije prvič izpeljali na daljavo, tako da so učenci ustvarjali vsak na svoji šoli.

Žirija pri ocenjevanju ni imela lahkega dela.

Vsako leto šola, ki organizira srečanje, določi temo in likovno tehniko. Na Osnovni šoli Dragotina Ketteja so se tokrat odločili, da bo tema ustvarjanja v skladu s trenutkom, ki ga živimo, ko epidemija močno vpliva na vse pore našega življenja. Za temo so vzeli naslov pesmi Daleč od ponorelega sveta novomeške rokovske skupine Drevored. Na srečanju, ki tokrat prvič poteka na daljavo, je sodelovalo 133 učencev iz 27 osnovnih šol s prilagojenim programom iz vse Slovenije. Medtem ko so se v preteklosti učenci zbrali na srečanju v šoli, ki je srečanje organizirala, in imeli za ustvarjanje po dve uri časa, so tokrat pod vodstvom mentorjev ustvarjali vsak na svoji šoli in imeli za to tudi po cel teden časa. Tudi zaradi epidemije so se organizatorji odločili, da naj bo tokrat likovna tehnika poljubna, odvisna od sposobnosti avtorjev pa tudi od razumevanja pesmi in idej, ki so jih pri tem dobili.

Ne vidim virusa. Tudi sonca in prijateljev ne vidim. Lahko pa jih slišim in se z njimi pogovarjam, ne smem pa se jih dotakniti. Želim, da virus čim prej izgine. Zato sem pihal in pihal, da sem ustvaril strašilo, ki bo s svojimi lovkami uničilo virus.

Udeleženci so vsak na svoji šoli pod vodstvom mentorjev najprej poslušali skladbo, brali besedilo in se pogovarjali o njem, potem pa so se spravili ko ustvarjanju, izdelke pa organizatorjem poslali po pošti.

Sem v vesolju, na planetu, kjer je vse mirno in lepo. Skozi teleskop gledam ponoreli svet in se čudim.

»Načeloma so zmagovalci teh likovnih srečanj vsi udeleženci in vsi dobijo tudi bronasta priznanja, vseeno pa smo se tokrat odločili, da podelimo tudi zlato in srebrno priznanje, saj nekateri izdelki posebej izstopajo,« je povedala ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt, ki je bila poleg mentoric tudi članica ocenjevalne komisije, v kateri sta kot zunanja člana sodelovala tudi zvočna terapevtka in gongistka Irena Zupančič in novinar Dolenjskega lista. Žirijo sta vodili mentorici Gabrijela Maček in Ksenija Pejanovič, ki sta povedali, da so sodelujoči ustvarjalci na splošno dobro zadeli temo in njeno bistvo. Skušali so odgovoriti na vprašanje, kakšen svet si želijo, kje bi jim bilo lepše kot tu v tem času, in pokazali, da je svet lahko tudi drugačen, da je lahko tudi kraj, kjer se ljudje lahko povežejo med sabo in z naravo, kjer se umirimo, smo srečni in znamo ceniti malenkosti. Na ta način so avtorji svoje slike dopolnili tudi z besedilom.

