En tovornjak trčil v kolesarja, drugi v peško; pijan pretepal očeta

28.4.2021 | 14:10

Črnomaljski policisti so bili v ponedeljek nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznika tovornega vozila v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 71-letni voznik tovornega vozila, ki je ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 57-letnemu kolesarju. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Spregledal peško

V ponedeljek tudi nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča v Črnomlju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 30-letni voznik tovornega vozila ob speljevanju trčil v 71-letno peško, ki je prečkala cesto. Poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa v Trebnjem v ponedeljek ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 56-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasilneža pridržali

Policiste PP Krško so včeraj popoldne poklicali na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi pijan moški pretepal očeta. Takoj so odšli na kraj, zaščitili žrtev in uporabili prisilna sredstva zoper 34-letnega nasilneža, ki ni upošteval njihovih ukazov. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Ukradli orožje in denar

V Črmošnjicah pri Stopičah je med 22. in 27. 4. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel več kosov orožja ter denar. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Dva Afganistanca peš, eden skrit v tovornjaku

Policisti PP Črnomelj so na območju Dalnjih Njiv izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Policisti PMP Obrežje pa so na vstopu v državo med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili državljana Afganistana, ki se je, skrit med tovorom, poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.