Z avtom preko ograje, nato pa na bok med drevesa

28.4.2021 | 19:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.42 je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Smednik v smeri Obrežja v občini Škocjan voznik z osebnim vozilom zapeljal preko ograje in obstal na boku med drevesi. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Našel topovsko granato

Danes ob 14.29 je v Zalokah v občini Krško občan pri zemeljskih delih našel topovsko granato, kalibra 45 mm, ruske izdelave, ostanek iz 2. svetovne vojne. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjsko in Ljubljanske regije na varnem kraju uničila. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.