Projekt ApiLab - Hiša kranjske čebele v polnem teku

29.4.2021 | 08:00

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. Stopar

Višnja Gora - Projekt ApiLab - Hiša kranjske čebele, ki nastaja v Višnji Gori, je izrednega pomena za dvig kompetenc malih in srednjih podjetij, promocijo Občine Ivančna Gorica, čebelarstva in promocijo države.

Na objektu nekdanje višnjegorske stare šole gradbena dela potekajo v polnem zagonu. Trenutno je na objektu ApiLab zaključena večina strojnih in elektro napeljav ter izvedena obdelava stropov in sten. V pritličju in nadstropju potekajo slikopleskarska dela. V prostorih mansarde, kjer bodo ob zaključku projekta prenočitvene kapacitete, se je začela izdelava nastanitvenih modulov s sanitarijami. Vzporedno se bodo izvajali še razvodi za prezračevanje in električne napeljave, sporočajo iz občine.

Na zunanjosti objekta je obnovljena fasada s končnim dekorativnim slojem. Zaključeno je tudi ostrešje objekta s klasično streho in deloma s panoramskimi okni, ki ponudi čudovit razgled s pogledom na mestno jedro Višnje Gore in njeno okolico.

Pred dnevi so odstranili gradbeni oder in žerjav, kar je omogočilo začetek urejanja zunanje okolice objekta in obeležja kranjske čebele.

