Mihovčani očistili sprehajalno pot in vso vas

29.4.2021 | 10:30

Pridni vaščani Mihovice so zavihali rokave in se lotili dela - zdaj živijo v veliko bolj urejenem okolju.

Čiščenje ob potoku

Mihovica pri Šentjerneju - Želimo živeti v čistem in urjenem okolju, so si dejali Mihovčani in se nedavno spravili k delu ter organizirali čistilno akcijo. Ob koncu so bili več kot zadovoljni, saj je čistilna akcija uspela, pokazalo pa se je tudi, da je bila nujna – smeti in odpadkov je bilo veliko.

Kot povedo, so lepo uredili sprehajalno pot čez vas proti Šentjerneju, ki jim služi kot bližnjica do občinskega središča in se je mnogi, tudi starejši in šolarji, zelo radi poslužujejo. Vodi namreč ob potoku in je varna, za razliko od glavne državne ceste proti Šentjerneju, ki je še brez pločnika in zaradi velikega prometa nevarna. Uredili so mostiček čez potok, potko malo nasipali, odstranili vejevje, pobrali smeti …

Ravno tako so očistili samo vas z okolico in nabrali za večjo avtomobilsko prikolico raznih smeti in odpadkov: od otroških vozičkov, odsluženih pripomočkov, prometnih znakov, pa seveda plastike, pločevink, ipd. Nabrano so odpeljali v bližnji zbirno reciklažni center v Šmalčjo vas. V Mihovici imajo sicer lepo urejen ekološki otok, ki so ga vaščani celo sami zabetonirali in uredili, in več kontejnerjev, a ti so hitro polni.

Veseli so, da je bil dober odziv in da so lepo očistili vas z okolico. Take akcije ljudi tudi povežejo, sploh v tem čudnem času epidemije je to pomembno, ko so se vsi držali bolj zase, pravijo MIhovčani ter dodajo, da želijo, da čistilna akcija postane tradicionalna.

L. Markelj, foto: vaščani Mihovice

Galerija