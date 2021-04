Trčila avto in električni skiro; ogenj uničil nenaseljeno hišo

29.4.2021 | 07:00

Simbolna slika (arhiv; STA)

Včeraj ob 18.55 sta na Rozmanovi ulici v Novem mestu trčila osebno vozilo in električni skiro. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Hiša uničena

Ob 23.47 je v naselju Vinji Vrh, občina Šmarješke Toplice, gorela nenaseljena hiša. Gasilci PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure so pogasili požar in objekt pregledali s termo kamero. Hiša je bila v požaru uničena.

Gorela tudi bivalna prikolica

Ob 20.48 so v Vrhpolju pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica, gorele veje in zapuščena bivalna prikolica. Požar so pogasili gasilci PGD Šentvid pri Stični in Stična.

Bili so brez elektrike

Ob 20.28 je v naseljih Metni vrh, Čanje, Zabukovje nad Sevnico, Žurkov dol v občini Sevnica, zaradi okvare na daljnovodu Sevnica prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Delavci Elektra Celje so okvaro odpravili okoli 23.40.

Tudi danes ponekod brez nje

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, izvod Vinotoč-javna razsvetljava in Gornji Bojanci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod Blaževa vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zdole, nizkonapetostno omrežje - Ravne med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Gregovci vas med 8. in 10. uro ter Orešje Sotla med 11. in 14.30 uro.

M. K.