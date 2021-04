Vlada omilila ukrepe v rumenih regijah; nekaj novosti tudi v naših - oranžnih

29.4.2021 | 09:30

Odlok o obvezni uporabi mask je podaljšan do 9. maja. (Profimedia)

Od ponedeljka bodo za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah veljala nekoliko ohlapnejša prostorska omejitev. V zaprtih javnih prostorih bo veljala omejitev na 20 kvadratnih na posamezno stranko, medtem ko v oranžnih statističnih regijah (torej tudi na Dolenjskem, Kočevskem, v Beli krajini in Posavju) ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih enako kot doslej, je včeraj sklenila vlada.

V vseh statističnih regijah bodo od ponedeljka pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.

V rumenih statističnih regijah (pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) bo za goste nastanitvenih obratov dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov. Kot so izpostavili na vladnem uradu za komuniciranje, pa bo dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami, obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno.

Dodatno je vlada sprostila število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer bo omejitev na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

V oranžnih statističnih regijah (podravska, savinjska, zasavska, posavska, Jugovzhodna Slovenija, gorenjska in primorsko-notranjska) ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih enako kot doslej, ena stranka na 30 kvadratnih metrov. Pri odprtih tržnicah velja omejitev 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Podaljšani odloki

Vlada pa je tudi podaljšala veljavnost več odlokov, ki prinašajo ukrepe za zamejitev epidemije covida-19. Do 9. maja je tako podaljšala veljavnost odlokov o omejitvah pri izvajanju športnih programov, o začasni prepovedi zbiranja ljudi, o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, o omejitvah v javnem prevozu, o izvajanju preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, o obvezni uporabi mask ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

M. K.