Delovno vzdušje na pripravah na Otočcu

29.4.2021 | 08:40

Otočec - V »mehurčku« na Otočcu od ponedeljka potekajo priprave slovenskih ženskih in moških namiznoteniških reprezentanc. Čeprav ob članih najboljše slovenske moške izbrane vrste manjkajo še nekatere slovenske reprezentantke in člani mlajših selekcij, to prav nič ne moti delovne vneme prisotnih.

Več odpovedi je bilo v slovenskih ženskih reprezentancah, večina zaradi šolskih obveznosti, saj se približuje matura, nekaj pa zaradi službenih obveznosti. Zato pa selektorica slovenskih ženskih reprezentanc Vesna Ojsteršek, ki je zaradi pozitivnega testa na covid-19 morala izpustiti posamične olimpijske kvalifikacije v Guimaresu na Portugalskem, lahko računa na Katarino Stražar in Ano Tofant. Obe sta, predvsem to velja za Stražarjevo, v Guimaresu prikazali dobro igro. Velja še omeniti, da se je Španka Maria Xiao, ki je Stražarjevo premagala v prvem krogu repasaža, v nadaljevanju turnirja uvrstila na olimpijske igre.

»Predvsem Katarina je na priprave prišla s pozitivno energijo. Veseli me, da je zdaj tudi sama spoznala tisto, kar ji sama že ves čas govorim, namreč, da je sposobna premagovati igralke, ki so na svetovni lestvici pred njo. Toda eno je, če ti nekdo nekaj govori, drugo pa, ko sam to izkusiš na lastni koži. Mislim, da so bile kvalifikacije s te strani za obe zelo v redu. Res je, da se nista uvrstili na olimpijske igre v Tokiu, toda Pariz je vse bližje, in kar jima ni uspelo zdaj, jima ob dobrem delu lahko uspe čez tri leta. Žal mi je le, da Ana, ki je bila v zadnjem času z zelo dobri formi, tega ni potrdila v Guimaresu, ampak očitno si je zadala previsoke cilje in je pregorela v svoji veliki želji,« je nastope na posamičnih olimpijskih kvalifikacijah, v tem trenutku najboljših slovenskih igralk, komentirala Vesna Ojsteršek.

»S pripravami smo začele v ponedeljek. V primerjavi z zimskimi pripravami so prišle v boljši telesni pripravljenosti, višja je tudi raven njihove igre, vidi pa se, da vse bolj ali manj igrajo. Največ pozornosti namenjamo samemu namiznemu tenisu, v torek dopoldne in danes pa so trenirale tudi pod vodstvom kondicijskega trenerja Saša Ogrizoviča, kjer je bil večji poudarek na hitrosti, pospeševanju, raztegljivosti in podobno,« pa je o poteku priprav včeraj povedala slovenska selektorica, ki ji pri delu pomagata Miroslav Tokić in Dane Šarlah.

V pričakovanju številnih tekmovanj

V maju je na sporedu prvi mladinski Contender turnir v Vila Realu na Portugalskem. Nanj naj bi šli mladinki Lea Paulin in Tjaša Novak, vendar je Paulinova turnir že odpovedala zaradi mature, ni pa še jasno, kako bo z Novakovo, tako da bosta po vsej verjetnosti kadetinji Sara Tokić in Enya Moltara edini slovenski predstavnici na tem turnirju. Če bo zdravstvena situacija v Sloveniji v prihodnjih tednih normalna, bo od 15. do 19. junija na Otočcu prav tako mladinski Contender turnir, od 18. julija do 1. avgusta pa bo v Varaždinu na sporedu še evropsko kadetsko in mladinsko prvenstvo. Kje bodo članske kvalifikacije za ekipno evropsko prvenstvo, ki so na sporedu med 22. in 24. majem, v tem trenutku še ni znano, ena od možnosti je tudi Slovenija. Posamično evropsko člansko prvenstvo je načrtovano od 22. do 27. junija v Varšavi, ekipno pa od 28. septembra do 3. oktobra v Cluj-Napoci v Romuniji.

Manjka le trojica

Manj odpovedi je bilo v moškem delu slovenske reprezentance, kjer pod vodstvom Darijana Vizjaka, državnega selektorja za kadete in mladince, trenira 15 igralcev.

»Manjkata le v tem trenutku naša najboljša mladinca, Aljaž Godec in Žiga Kristjan Žigon, ki ju s klubom čaka zaostala tekma državnega prvenstva, iz opravičenih razlogov pa ni niti Jožka Omerzela. Vsi drugi so prišli in tudi zanje lahko rečem, da je njihova pripravljenost veliko boljša, kot je bila na zimskih pripravah. Že takrat ni bilo slabo, zdaj je še toliko bolje, načrtujemo pa, da bomo do četrtka opravili devet, morda deset treningov, saj treniramo tudi po trikrat dnevno. Ob namiznem tenisu je na programu tudi kondicija,« je prizadevnost svojih varovancev pohvalil Vizjak, ki mu pri delu pomagata Jaka Golavšek in Saš Lasan, občasno pa tudi Dane Šarlah.

Prva mednarodna akcija, ki jo bodo imeli slovenski kadeti in mladinci bo Contender turnir na Otočcu. »Julija nas čaka evropsko prvenstvo v Varaždinu, drugi turnirji, ki se jih običajno udeležujemo, na Hrvaškem, Madžarskem, Slovaškem in Češkem pa so na sporedu po evropskem prvenstvu.«

Na pripravah na Otočcu so:

Članice: Lara Opeka, Katarina Stražar, Ana Tofant;

Mladinke: Tjaša Novak, Nuša Kadiš, Blažka Harkai, Polona Horvat, Eva Cerkvenič, Kim Kastelic;

Kadetinje: Sara Tokić, Enya Moltara, Urša Rozman, Ema Crnkovič, Živa Dogar in Zala Kontelj.

Člani U-21: Rok Trtnik;

Mladinci: Mitja Omerzel, Aljaž Goltnik, Luka Stražišar, Mihael Kocijančič, Jure Smodiš, Nino Šegula, Matic Čopar in Blaž Lapajne;

Kadeti: Miha Podobnik, Brin Vovk Petrovski, Jure Kraker, Aleks Ušaj, Andraž Zupančič in Maj Murn.

M. Š.; foto: NTZS