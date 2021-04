Nekaj povratnih sredstev še pričakujejo

Svetniki so včeraj soglasno potrdili zaključni račun občine ŠT za leto 2020. Zadaj v sredini je Darja Voglar.

Tomaž Ajdnik in Mirko Perše

Jože Podlogar in Dušan Udovč.

Bela Cerkev - Svetniki so na včerajšnji seji, ki je znova potekala v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi, soglasno sprejeli zaključni račun občine Šmarješke Toplice za leto 2020, ki ga je predstavila računovodkinja na občini Darja Voglar.

Skupni prihodki so bili glede na rebalans proračuna oz. na veljavni proračun realizirani v višini 82,2 odstotka, skupni odhodki pa v višini 64,4 odstotke.

Kot je povedala Voglarjeva, je občina iz državnega in evropskega proračuna prejela kar nekaj nepovratnih sredstev in sicer med drugim 163 evrov za projekt Hidravličnih izboljšav, 12 tisoč evrov za projekt Nordijske hoje, letos pa pričakuje še 90 tisoč evrov za Izvir cvička v Šmarjeti (v celoti je stal 147 tisoč evrov) ter 22 tisoč evro za projekt Klevevška toplica ( stal 37 tisočakov). Voglarjeva je povedala še, da urejajo tudi tematske poti, pred vrati je ureditev centra Šmarjete, pa izgradnja kanalizacije, urejanje cest, čemur so tudi lani namenili veliko denarja. Ravno tako za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Lani je občina poplačala slabih 164 tisoč evrov dolga iz preteklosti in sicer dobrih 35 tisoč evrov za ČN Šmarješke Toplice - občina bo kredit novomeški Komunala odplačevala še do konca letošnjega leta. Dobrih 128 tisoč evrov pa je plačala Deželni banki Slovenije – gre za odplačilo kredita, ki ga je občina vzela za energetsko sanacijo OŠ Šmarjeta te obnovo obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti. Tu zadnji obrok zapade konec letošnjega leta.

Toni Bobič in Ladislav Prešeren

Toni Bobič, predsednik Odbora za proračun in finance je dejal, da zaključni račun podpirajo, bi si pa želeli večjo realizacijo.

Svetnik Branko Zoran meni, da je treba biti pri načrtovanju v številkah bolj realen, saj se običajno tako izkaže. Voglarjeva je pojasnila odstopanja na odhodkovni strani: ko načrtujejo projekte, pri katerih pričakujejo sofinanciranje, morajo predvideti kompletni znesek naložbe, čeprav se ve, da bo npr. v enem letu realizirana le priprava dokumentacije.

Za obnovo cest za letošnje leto so do zdaj prejeli na občino 25 pobud. Po besedah župana Marjana Hribarja ta možnost še obstaja, program prioritet bodo svetniki obravnavali na majski občinski seji.

