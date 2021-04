Poslabšanje epidemiološke slike; pri nas največ okužb MO NM (17) in Krško (14)

29.4.2021 | 12:30

Profimedia

Zadnji podatki o novih primerih okužbe v Sloveniji niso ravno vzpodbudni, a je še nemogoče govoriti o trendu. Tudi v slovenskih bolnišnicah še nič ne kaže na izboljšanje razmer.

Kljub nekoliko nižjemu številu opravljenih PCR testov smo včeraj v Sloveniji v primerjavi s preteklo sredo zabeležili precejšnje poslabšanje razmer. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo opravljenih 3937 PCR testov, ob 23,3-odstotnem deležu pozitivnih testov pa so potrdili 918 primerov okužbe s sars-cov-2. Preteklo sredo je bil delež pozitivnih testov 17,2-odstoten, odkrili pa so 744 novookuženih. Gre morda le za posamezen "slab" dan, ali pa za vnovično poslabšanje trenda? To bo znano v naslednjih dneh, a obeti niso dobri. Vsekakor se je včeraj znatno povišalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, ki je na včerajšnji dan znašalo 632.

Najnižjo 14-dnevno povprečje okužb imajo v obalno-kraški, osrednjeslovenski, goriški, koroški in pomurski regiji, medtem ko imajo najslabše epidemiološko stanje v primorsko notranjski in zasavski regiji.

Še vedno se ne izboljšuje stanje v slovenskih bolnišnicah, kjer je danes zjutraj ležalo 636 covidnih bolnikov (včeraj zjutraj 621). Intenzivno terapijo potrebuje 157 covidnih bolnikov (včeraj zjutraj 155). Včeraj so v bolnišnice na novo sprejeli 80 covidnih bolnikov, kar je največ v zadnjem mesecu

Zaradi covida ali z njim je v zadnjem dnevu umrlo šest bolnikov.

V SB Novo mesto je danes 41 covidnih bolnikov (včeraj 40) - štiri nove so sprejeli in jih tri odpustili.

V SB Brežice imajo danes enega manj kot včeraj, 23. Dva so sprejeli, dva tudi odpustili, en bolnik pa je v brežiški bolnišnici včeraj žal umrl.

Sredine okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 17, Ribnica 13, Trebnje in Črnomelj 10, Šentjernej 8, Metlika 4, Loški Potok in Mokronog Trebelno 3, Kočevje, Semič, Straža, Mirna Peč in Dolenjske Toplice 2, Mirna in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 14, Brežice 7, Sevnica 3, Radeče 2, Kostanjevica na Krki 1

M. K.