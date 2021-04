FOTO: Na Vinjem Vrhu zgorela hiša; avto odvzel prednost skiroju

29.4.2021 | 14:00

Fotografije požara na Vinjem Vrhu: PGD Zbure

Sinoči nekaj pred 19. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in, kot smo že poročali, voznika električnega skiroja na Rozmanovi ulici v Novem mestu.Danes na PU Novo mesto pojasnjujejo, da je nesrečo povzročil 49-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob zavijanju levo odvzel prednost 21-letnemu vozniku električnega skiroja. Reševalci so oskrbeli poškodovanega 21-letnika in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Požar na Vinjem Vrhu

Nekaj pred polnočjo je zagorela stanovanjska hiša na območju Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice. Ogenj, ki je zajel celoten nenaseljen objekt, so gasilci omejili in pogasili. Policisti bodo opravili ogled požarišča, zbrali obvestila in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Trije tujci med tovorom

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine odkrili tri tujce, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Dva državljana Afganistana in državljana Pakistana so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.