Goljufanje naivnih: Če je prelepo, da bi bilo res, ponavadi tudi je ...

29.4.2021 | 13:15

Na Policijski upravi Novo mesto so v zadnjem obdobju ponovno prejeli nekaj prijav opeharjenih oškodovancev, ki so v želji po hitrem zaslužku nasedli prevarantom. V večini primerov so njihove izpovedi podobne.

Neznanci naj bi jih prepričali, da lahko na lahek način zaslužijo večjo vsoto denarja. V zameno za izročitev gotovine za domnevne posle v Italiji naj bi dobili vrnjen denar z dvajset in več odstotnimi obrestmi. Ko so oškodovanci izročili manjše zneske, so dejansko prejeli vloženi denar z visokimi obrestmi, storilci pa so jih na ta način prepričali v "resnost" posla. Ob izročilu večje količine denarja, tudi po več deset tisoč evrov, pa je bilo vsega konec - denarja niso več dobili povrnjenega, prav tako ne obresti. Izgovor storilcev je bil, da so njihovega glavnega pajdaša prijeli policisti, da denarja ni več, saj je bil ob begu pred policijo odvržen in podobno. Storilci so oškodovance celo pozivali, naj o tem ne obveščajo policistov, saj naj bi v tem primeru policija kazensko preganjala tudi njih.

Novomeški kriminalisti občane pozivajo, naj v želji po hitrem zaslužku ne nasedajo prevarantom. Če pa postanejo žrtev goljufije ali pa jim kdo ponuja tovrstne zaslužke, naj o tem takoj obvestijo policiste.

''Ne bodite naivni in ne nasedajte goljufom!'' - so danes še zapisali na PU Novo mesto.

