1. maj bo tudi letos borben

29.4.2021 | 17:15

Sekretarka območne enote ZSSS Ivica Sotelšek je v uvodnem govoru napovedala da bo letošnji 1. maj uvod v bitko, ki bo še sledila.

Novo mesto - Z Internacionalo se je začela današnja slavnostna prvomajska seja na sedežu območne enote Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje v Novem mestu, ki je tudi letos zaradi epidemije nadomestila tradicionalno slovesnost na Debencu.

Sekretarka območne enote ZSSS Ivica Sotelšek je v uvodnem govoru poudarila, da bo letošnje praznovanje 1. maja, že drugo leto drugačno od prejšnjih, morda še bolj globoko, saj si celotno človeštvo prizadeva za delo, ki pomeni preživetje. »Ob tem pa ne moremo mimo tega, da ne bi razmišljali tudi o pravičnosti, o izkoriščanju, o pravicah, ki so ali niso zagotovljene. Pa o izkoriščanju in kopičenju materialnih dobrin posameznikov na škodo večine. Glavni vsebinski poudarek letošnjega prvega maja je na slabem socialnem in ekonomskem položaju delavk in delavcev, tudi v luči aktualne epidemije, ter na nujnem okrevanju, ki naj bo v prvi vrsti usmerjeno v ljudi in v izboljšanje položaja delavk in delavcev. Če želimo okrevanje za delavke in delavce, se mora nekaj spremeniti. Zato ob prvem maju postavljamo zahteve, ki bodo ta položaj izboljšale. Glavno sporočilo je torej Varnost za vse, in to sporočilo pokriva naslednja štiri področja: Zahtevamo varne zaposlitve, varnost na delovnem mestu, varno starost in socialno varnost! Prvi maj, pa čeprav tokrat ne v živo, bo tudi letos torej borben in bo uvod v bitko, ki bo še sledila,« je povedala.

Letošnja dobitnika priznanj sta dolgoletni sindikalist iz podjetja Donit Tesnit Trebnje Stane Lesjak in Toni Drenik, predsednik sindikata Poklicne gasilske enote Krško.

Dobitnika priznanj Toni Drenik in Stane Lesjak

Stane Lesjak je dolgoletni član Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije in zdaj drugi mandat član izvršnega odbora sindikalne podružnice. Vseskozi si prizadeva uveljavljati pravice članov in njihovo socialno varnost. Zna prisluhniti članom in se korektno loteva vseh aktivnosti, ki jih organizira sindikat podružnice, območna organizacija ali pa sindikat KNG na republiški ravni. Aktivno je sodeloval na vseh demonstracijah in protestih in k sodelovanju pritegnil še ostale člane. Kadar je potrebno, se ga sliši. Tesno sodeluje s predsednikom sindikata, ko gre za izboljšanje pravic delavcev v podjetju in krepi socialni dialog z vsemi deležniki.

Toni Drenik kot dolgoletni član Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije že več kot desetletje in pol vodi sindikalno podružnico Poklicne gasilske enote Krško. Kot predsednik krške enote je že četrti mandat član predsedstva SPGS, na zadnji skupščini krovnega sindikata, januarja 2020, pa je bil izvoljen za predsednika Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Toni velja v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije za enega najaktivnejših in najzanesljivejših členov. Je zanesljiv udeleženec vseh sindikalnih aktivnosti SPGS in ZSSS. Kot predsednik sindikata v PGE Krško pa je po potrebi aktiviral tudi vse svoje sodelavce, ki so se mu pridružili na protestnih shodih, demonstracijah ter pri napovedih oz. izvedbah stavk. V zadnjem desetletju je bil član stavkovnega odbora SPGS pri štirih napovedanih in treh izvedenih stavkah. V tem obdobju je sodeloval na več protestnih shodih, po katerih so poklicni gasilci prejeli za tri oz. štiri plačne razrede višje osnovne plače, ureditev dodatka za stalnost, pred tem pa tudi upravičenost do dodatkov za delo v nevarnih razmerah. Posebno poglavje v njegovih aktivnostih je tožbeni postopek za 50 odst. višje nadomestilo za prehrano ponoči.

Boštjan Medik, generalni sekretar ZSSS

Slavnostni govornik je bil generalni sekretar ZSSS Boštjan Medik, ki je povedal, da se letos z zahtevami ob prvem maju obračajo predvsem na vlado: »Pred vrati je deveti protikoronski paket. Pri vseh dosedanjih paketih ni bilo ustreznega socialnega dialoga, predloge sindikatov so v veliki večini primerov ignorirali, zato postavljamo te štiri zahteve. Prva je zahteva po varni zaposlitvi. V sedmem protikoronskem paketu je bil predlog za rahljanje utemeljenih razlogov za odpovedi, predvsem pri starejših delavcih. Zato smo bili primorani dati zahtevo za ustavno presojo, pri čemer smo bili uspešni, vendar smo že brez tega priča novemu valu odpuščanj. Druga naša zahteva je povezana z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu. Še vedno se največ ljudi s covidom-19 okuži na delovnem mestu, kar dokazuje, da smo za varnost zaposlenih na delovnem mestu naredili premalo. Že od vsega začetka zahtevamo stoodstotno nadomestilo za čas bolniške in karantene. V pripravi je zakon o demografskem skladu, ki po našem prepričanju ne zagotavlja stabilne pokojninske blagajne. Če bo ta zakon sprejet v takšni obliki, bomo sprožili referendumske aktivnosti, na kar se že aktivno pripravljamo. Četrta zahteva se nanaša na varno socialno državo. V zakonu o debirokratizaciji je predvidena davčna razbremenitev najvišjih plač z izgovorom, da bi s tem zaustavili beg možganov, ampak tisti, ki prejemajo šest ali sedem tisoč evrov plače, ne zapuščajo naše države. Tudi temu se bomo uprli.«

I. V.