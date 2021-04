Našel topovsko granato iz prve svetovne vojne

29.4.2021 | 18:25

Ilustrativna slika

Danes ob 8.26 je v naselju Vrh, občina Šentrupert, občan našel neeksplodirano topovsko granato oz prve svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije sta topovsko granato kalibra 37 mm avstroogrske izdelave, odstranila in na kraju uničila. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčili osebni vozili

Ob 11.01 sta v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter pomagali policistom pri zapori ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so oskrbeli ponesrečeno osebo na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je postavil prometno signalizacijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR ;

- od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI izvod Vinotoč-javna razsvetljava in Gornji Bojanci.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA, TP PREDOR LEŠČEVJE in TP BELŠINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

OPOZORILO

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),

– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,

-ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,

– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,

– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),

– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,

– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

Spoštovati je treba tudi ukrepe Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije covida-19.

M. L.-S.