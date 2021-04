Evropska sredstva za posodobitev vodnih sistemov

30.4.2021 | 08:00

Ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Brežice/Bistrica ob Sotli - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sredstva EU za izboljšavo vodnih sistemov v več občinah. Za osemmilijonski projekt denimo, ki ga bosta izvajali občini Brežice in Bistrica ob Sotli, bo kohezijski sklad prispeval nekaj nad štiri milijone.

Gre za skupen projekt omenjenih občin, v katerem so zajete izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice, natančneje vodovodnih sistemov Brežice, Pišece in Bizeljsko.

V okviru investicije je predvidena navezava vodovodnega sistema Bistrica ob Sotli na vodovodni sistem Bizeljsko, ki je povezan z vodovodnim sistemom Brežice, ter gradnja odsekov - tako tistih, ki bodo omogočali priključitev dodatnih prebivalcev, ki še niso priključeni na javni vodovodni sistem, kot tudi takšnih, na katerih bodo hidravlično izboljšali vodovodne sisteme.

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli bosta s projektom povečali zanesljivosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

M. K.