Realizacija lanskega proračuna nižja, a številke ne kažejo narejenega

30.4.2021 | 09:00

Mirnopeški občinski svet je bil v vseh točkah soglasen. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji občinskega sveta obravnavali zaključni račun za minulo leto. Realizacija proračuna, ki so ga sicer sprejeli v decembru leta 2019 in ga lani oktobra z rebalansom povečali za dobrih 600.000 evrov predvsem na račun nemotenega izvajanja investicij, je bila dokaj nizka, na prihodkovni strani 62 odstotna in na odhodkovni 60 odstotna.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan, je bila na nekaterih področjih realizacija nižja tudi zaradi nižjih stroškov, kot so bili načrtovani, na večini področij pa so odstopanja zavoljo projektov v izvedbi, ki pa ob koncu leta še niso bile oz. niso v fazi obračunov, so pa podpisane pogodbe oz. naročena dela, tako da je dejansko stanje, kaj vse so naredili v preteklem letu precej drugačno.

Svetniki so med drugim dali soglasje k novi ceni storitve pomoči na domu. Tako se bo s 1. majem povečala iz 22,53 evra na 24,25 evra, in sicer sorazmerno za občino in uporabnika. Mirnopeška občina bo še naprej pokrivala 74,01 odst. cene, preostalo pa uporabnik. Za slednjega se cena povečuje iz 5,86 na 6,30 evra.

Potrdili so tudi poslovni plan Komunale za letošnje leto ter letno poročilo za 2020 in program dela in finančni načrt za 2021 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, po skrajšanem postopku pa tudi sprejeli odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev občinske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti.

M. Ž.

