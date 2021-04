FOTO: Z avtom na streho, voznik sam izstopil

30.4.2021 | 07:00

Foto: PGD Grosuplje

Včeraj ob 4.24 se je na Perovem, občina Grosuplje, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Voznik je sam prišel iz vozila. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in počistili cestišče. Voznika so pregledali reševalci NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR ;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI izvod Vinotoč-javna razsvetljava in Gornji Bojanci.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA, TP PREDOR LEŠČEVJE in TP BELŠINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Nova šola Videm med 7:30 in 8:00 uro ter med 14:00 in 15:00 uro.

M. K.