Dobovčani spet brez točk, tokrat na domačem parketu

30.4.2021 | 07:45

Dobova - Rokometaši mariborskega Branika so na včerajšnji zaostali tekmi 20. kroga lige NLB v gosteh premagali Dobovo s 30:26 (14:13).

Devetouvrščena zasedba iz Maribora je v Posavju dosegla osmo zmago in ima zdaj štiri točke prednosti pred sinočnjo osmoljenko dvoboja in ljubljanskim Slovanom.

Večji del tekme je minil v enakovrednem obračunu. Izbranci gostujočega trenerja Siniše Markote so si sredi drugega polčasa priigrali tri gole prednosti (22:19), a so jih gostitelji v 55. minuti ujeli in izenačili na 26:26.

V prelomnih trenutkih dvoboja so bili bolj zbrani in preudarni Mariborčani, ki so sijajno zaigrali v obrambi in niso prejeli nobenega zadetka, v napadu pa po golih Filipa Jereneca, Alekse Veselinovića in dveh Tadeja Soka povedli s 30:26.

V zasedbi iz Maribora je bil najbolj učinkovit Tadej Sok s 13, v ekipi iz Dobove pa Alen Šibenc s sedmimi goli.

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Pukšič in Satler.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Dragan 2, Seferović 2, Matjašič, Leben, Jezernik 6, Kovačec, Košir 2, Mladkovič, Mlakar, Šešić 6, Glaser 1, Raguž, Sintič, Šibanc 7 (5).

* Maribor Branik: Milačić, Ferjan, Lorger, Pungartnik, Zupanič 2, Planinšek 2, Veselinović 5, Sok 13 (5), Hočevar, Jerenec 2, Košec 2, Budja 3, Hedl, Golik, Žabić 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (5), Maribor Branik 5 (5).

* Izključitve: Dobova 8, Maribor Branik 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Državno prvenstvo se bo nadaljevalo 15. maja. Zasedba iz Dobove bo gostila Urbanscape Loko, mariborska pa bo gostovala v Novem mestu.

M. K.; STA