Vlada spremenila merilo števila oseb v kulturnih in verskih objektih v petih regijah

30.4.2021 | 08:30

Ilustrativna fotografija, foto: L. M.

Vlada je na dopisni seji do 9. maja podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Ob tem je v petih statističnih regijah spremenila merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine z dosedanjih 30 na 20 kvadratnih metrov na osebo.

Tako na področju ponujanja kulturnih storitev kot kolektivnega uresničevanja verske svobode to velja za pomursko, koroško, osrednjeslovensko, goriško in obalno-kraško regijo. Merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine je vlada z dosedanjih 30 kvadratnih metrov na osebo ali več oseb, če so iz skupnega gospodinjstva, spremenila na 20 kvadratnih metrov.

V ostalih statističnih regijah - podravski, savinjski, zasavski, posavski, jugovzhodni, gorenjski in primorsko-notranjski regiji pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine ostaja nespremenjeno, torej 30 kvadratnih metrov.

Ob tem v sporočilu za javnost vladnega urada za komuniciranje po seji vlade pojasnjujejo, da merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine pri ponujanju kulturnih storitev ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev in kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni. Prav tako še vedno ostaja obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

STA; M. K.