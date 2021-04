Predvečer praznika dela drugič zapored brez organiziranih kresovanj

30.4.2021 | 09:45

Takšnih množic seveda letos ne bo, ker jih tudi ne sme biti. Na sliki je boštanjski kres iz leta 2007. (foto: arhiv lokalno.si)

Na predvečer praznika dela bomo zaradi epidemije še drugo leto zapored ostali brez kurjenja kresov in s tem povezanih sindikalnih slovesnosti ter veselic, kar sicer predstavlja dolgoletno tradicijo po vsej Sloveniji. Lani so bila kresovanja povsem prepovedana, letos pa večje prireditve onemogoča odlok o prepovedi zbiranja več kot desetih ljudi.

Tradiciji se verjetno povsem ne bo mogoče izogniti, zato je pričakovati vsaj manjše družinske in neorganizirane kresove, pri čemer uprava za zaščito in reševanje vse organizatorje kresovanj poziva, da pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Zagotovljena mora biti požarna straža, v primeru požara v naravnem okolju pa je treba na telefonsko številko 112 nemudoma obvestiti pristojni regijski center za obveščanje.

Kot so poudarili, mora biti prostor okoli kurišča očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba, pri tem pa mora biti kres ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Prav tako opozarjajo, da se ob vetrovnem vremenu kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti.

Letos pa je ob tem treba spoštovati tudi ukrepe vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede omejevanja širjenja epidemije covida-19, so še pozvali na upravi za zaščito in reševanje.

Kresovanja sicer običajno potekajo na predvečer mednarodnega praznika dela, ki je posvečen spominu na krvave demonstracije v Chicagu leta 1886, znane pod imenom Haymarketski izgred. Delavci so takrat zahtevali osemurni delavnik, a je policija njihove demonstracije zatrla.

Praznik dela je tako priložnost za opozorila o položaju delavcev in njihovih pravicah, zato so organizatorji večjih prireditev največkrat sindikati ali občine, manjša praznovanja pa pripravijo krajevne organizacije ali vaščani sami.

STA; M. K.