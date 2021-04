Napadli policista; poškodovali kapelico

30.4.2021 | 10:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od zadnjega poročanja na številko 113 prejeli 192 klicev, od tega je bilo 59 klicev takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s področjem prometne varnosti.

Prometna varnost

Zgodilo se je šestnajst prometnih nesreč, od tega ena z lahkimi poškodbami, v sedmih primerih pa je prišlo do trka z divjadjo. Črnomaljski policisti so popoldne 21-letniku zasegli neregistriran osebni avtomobil, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Napad na policista

Policisti so obravnavali štiri kršitve javnega reda in miru (v Mihalovcu, Dobovi in okolici Novega mesta). V enem primeru so kršiteljem izrekli opozorilo, v treh primerih pa napisali plačilne naloge. Pri obravnavani ene od kršitev v Novem mestu so napadli policista, zato bodo napisali še kazensko ovadbo.

Nekaj pred deseto uro zvečer so policisti intervenirali v okolici Novega mesta zaradi prijave glasne glasbe. Na kraju so ugotovili dve kršitvi javnega reda in miru s predvajanjem glasne glasbe iz zvočnikov. Med postopkom je eden od udeležencev skupine, ki je praznovala rojstni dan, z roko čez ograjo policista, ki je opravljal razgovore o kršitvi, udaril v glavo in se nato v zavetju ograje in drugih oseb skril. Policisti bodo za osumljenca napisali kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Drzna tatvina

Krški policisti so popoldne, deset minut po prijavi, v Krškem prijeli štiri mlajše osebe, ki so v trgovini poskusile z drzno tatvino. Medtem, ko so zamotili trgovko, je eden od njih odprl blagajno in vzel denar. Dejanje je opazila stranka in zakričala, nakar so denar pustili na kraju in pobegnili s kolesi. Vse štiri so prijeli, za 20-letnika pa bodo policisti napisali kazensko ovadbo zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja.

Vlomili v brunarico

Nekaj po trinajsti uri so policistom prijavili vlom v brunarico zraven Novega mesta, ki naj bi se zgodil ponoči. Oškodovancu naj bi odnesli plinsko pištolo, vse okoliščine dogodka pa policisti še preverjajo.

Poškodovali kapelico

Metliški policisti so popoldne opravili ogled poškodovanja kapelice v Bereči vasi. V času zadnjega tedna so storilci razbili okno in tako vstopili v notranjost, a po prvih ugotovitvah nič odnesli. So pa vaški skupnosti naredili za okoli petsto evrov škode.

M. K.