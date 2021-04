S 1. majem nižja cena pomoči na domu

Skupaj pri avtomobilu CSD (foto: Občina Brežice)

Vozila za CSD Enota Brezice

Brežice - Občina Brežice želi starejšim občanom, ki si tega želijo, omogočiti, da čim dlje in čim bolj kakovostno bivajo v svojem domu. Zato letos, kot sporočajo iz Brežic, zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu, Občinski svet pa je na seji potrdili novo ceno storitve, ki bo s 1. majem za uporabnike prijaznejša, nižja bo za 23 % . Znašala bo 5,62 evra na uro za uporabnika (prej 6,94 evra).

Šest novih avtomobilov

Občina Brežice je lani in letos kupila tudi šest novih avtomobilov za izvajanje pomoči na domu in s tem med drugim znižala materialne stroške ter tudi tako omogočila nižjo ekonomsko ceno storitve. Povečala je tudi delež subvencioniranja ekonomske cene. Občina subvencionira 70 % polne cene storitve (polna cena je 19,97 evra, občina subvencionira 14,35 evra). Za subvencioniranje socialno varstvene storitve Pomoč na domu je občina lani namenila 155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je za subvencioniranje zagotovila 175.000 evrov.

V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo vsak mesec 86 občanov, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa od ponedeljka do sobote dopoldne skrbi deset izvajalk. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. V prihodnje naj bi jih obiskovali tudi ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov, sporočajo iz Občine Brežice.

