Rahlo vzpenjanje števila pozitivnih se nadaljuje; MO Novo mesto 16 okužb, Mokronog-Trebelno in Brežice 11

30.4.2021 | 12:40

Foto: Bobo

V primerjavi s prejšnjim tednom se je število pozitivnih na koronavirusnih testih malenkost zvišalo.

Včeraj so v Sloveniji opravili dobrih 36.000 testov, 31.500 hitrih antigenskih in nekaj manj kot 4500 PCR testov. 949 je bilo pozitivnih primerov, kar predstavlja 21,4-odstotni deleže, če upoštevamo le PCR teste. Iz sedemdnevnega povprečja se umakne prejšnji četrtek, ki je prinesel 900 pozitivnih, zato se tedensko povprečje povzpne za odstotek na 644, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Vladni semafor sproščanja ukrepov mejo za rumeno fazo postavlja pri številki 600, nazadovanje v rdečo fazo pa je predvideno pri 1000.

Najnižjo 14-dnevno incidenco okužb z novim koronavirusom beležijo v obalno-kraški regiji, najvišjo pa v zasavski.

V bolnišnicah se danes zdravi 626 covidnih bolnikov, to je 10 manj kot v četrtek. Od tega jih je na intenzivnih oddelkih 157. Včeraj je umrlo 7 ljudi, ki so bili v zadnjih 28 dneh pozitivni na testiranju na koronavirus.

V SB Novo mesto je danes 38 covidnih bolnikov (včeraj 41) - dva so sprejeli, štiri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice ostajajo pri številki 23 - enega bolnika s covidom so sprejeli in enega odpustili.

Četrtkove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Mokronog Trebelno 11, Kočevje in Šentjernej 8, Črnomelj 7, Trebnje in Straža 5, Metlika in Žužemberk 4, Mirna Peč, Šentrupert, Šmarješke Toplice in Kostel 2, Ribnica, Semič in Mirna 1

Posavje - Brežice 11, Krško 9, Sevnica 8

Beovićeva: Umiranje 60- ali 70-letnikov za covidom-19 danes ni razumljivo in ni potrebno

V Sloveniji je vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejela petina ljudi. Medtem ko smrti zaradi covida-19 med starostniki in prebivalci domov za starejše, ki so bili med prioritetnimi skupinami za cepljenje, skoraj več ni, pa vodjo svetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović moti dejstvo, da za covidom-19 vsak dan umirajo 60 ali 70 let stari.

"To so osebe, ki bi že morale biti cepljene. Umiranje zaradi covida-19 v tej populaciji v današnjem času v Sloveniji ni razumljivo in ni potrebno, saj bi se vsak lahko pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi za to izkazal interes oz. če bi se želel," je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 povedala Beovićeva, ki vodi svetovalno skupino za cepljenje proti covidu-19 pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Infektologinja je dodala, da so neželeni učinki po cepljenju proti covidu-19 resda lahko neprijetni, izjemoma so lahko tudi nevarni. A ti nevarni neželeni učinki so posebej redki v starostnih skupinah, ki so zaradi covida-19 najbolj ogrožene.

"Za starejše od 50 let glede cepljenja proti covidu-19 ni prav nobene dileme - cepivo je treba dobiti čim prej, vprašanje izbire cepiva je popolnoma odveč," je dejala.

Po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja je bilo v zadnjem tednu v domovih za starejše 28 stanovalcev in 18 zaposlenih s potrjeno okužbo. Gre za stanovalce v domovih v Trbovljah, Domžalah in ljubljanskih Fužinah. Velika večina okuženih se počuti dobro in imajo le blage simptome bolezni oz. jih sploh nimajo.

Zato je še enkrat izrazil podporo cepljenju proti covidu-19 kot strategiji boja proti novem koronavirusu, ki naj bi nam s poletjem omogočila novo normalno življenje.

Po besedah Beovićeve se je uvrstitev stanovalcev v domovih za starejše in starostnikov med prednostne skupine za cepljenje izkazalo za zelo smiselno potezo, saj so s tem skorajda povsem prekinili zbolevanje v domovih.

Posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo ni 100-odstotno učinkovito, kar je problem ob slabi kolektivni precepljenosti. Tako so se okrbovanci okužili od tistih, ki niso bili cepljeni in so bili z njimi v stiku. Je pa zaradi cepljenja proti covidu-19 zelo upadla umrljivost zaradi covida-19 v tej skupini prebivalstva, presežne umrljivosti v tej skupini ljudi več ni.

S prvim odmerkom je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 20 odstotkov prebivalstva, med regijami se ta delež razlikuje od 18 do 23 odstotkov, kar je po besedah Beovićeve podobno kot v drugi državah EU. V EU je bilo povprečno z enim odmerkom cepljenih 26 odstotkov ljudi, nekatere države pa zelo izstopajo, denimo Madžarska s 44 odstotki.

Opozorila je, da je za zaščito ljudi pred covidom-19 že zelo pomemben prvi odmerek. Številne države so se zato odločile, da čim več ljudi cepijo s prvim odmerkom in so zato zamikale za nekaj tednov drugi odmerek.

Pri cepivu AstraZenece prvi odmerek ščiti pred boleznijo v 70 odstotkih, pri mRNK cepivih (Pfizer in Moderna) pa v 80 odstotkih. Prvi odmerek cepiva AstraZenece popolnoma ščiti pred težjim potekom covida-19, pri mRNK cepivih v 76 odstotkih.

Ob tem je sporočila podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da je za maj in junij predvidena dobava 465.000 odmerkov cepiva AstraZenece. To sicer še ni dokončno potrjeno, prav tako še niso znani datumi dobav. Popoldne se pričakuje dobava 69.000 odmerkov cepiva tega proizvajalca.

Tako bo cepiva AstraZenece po besedah Beovićeve na voljo tudi v prihodnjih dveh mesecih, "vsaj v taki količini, ki bi bila potrebna za drugi odmerek, verjetno pa še precej več".

M. K.; STA