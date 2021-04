Po požaru - Zaradi dobrih ljudi streha že stoji

30.4.2021 | 14:30

Hiša ima dva meseca po požaru že novo streho. (Foto: R. N.)

Ševnica pri Mirni - Družina Urbančič pred dvema mesecema bežala iz goreče hiše – Številni so jim v teh težkih trenutkih priskočili na pomoč – Upajo, da se bodo med poletjem že lahko vselili nazaj – Zakaj je zagorelo, še ne vedo, Leon še vedno sumi na požig

Družina Urbančič s Ševnice pri Mirni si bo zadnjo februarsko soboto zapomnila za vedno, saj so morali sredi noči bežati iz goreče hiše, da so si rešili življenje. Pred prihodom gasilcev so le nemočno opazovali, kako ogenj uničuje njihov dom. Škoda po požaru je bila velika, a skupaj s krajani, prijatelji, z znanci in drugimi ima hiša danes že novo streho, pospešeno potekajo tudi druga dela in mlada družina se bo lahko kmalu vrnila v svoj dom.

Požar je popolnoma uničil zgornje prostore in ostrešje. Kmalu je stekla delovna akcija, odziv je bil res dober. Skoraj iz vsake hiše v vasi je nekdo prišel pomagat pa tudi prijatelji in znanci od drugod so priskočili na pomoč.

Brez denarja, ki se je zbral na računu, ki ga je za pomoč družini Urbančič odprlo trebanjsko območno združenje Rdečega križa Slovenija, se obnove ne bi mogli tako hitro lotiti. Na računu se zbralo več deset tisoč evrov, točen znesek pa bo znan v naslednjih dneh, saj so nekateri denar nakazali tudi v aprilu.

Urbančičevi upajo, da se bodo najpozneje do začetka novega šolskega leta že lahko vselili nazaj v hišo, pravi Leon Urbančič, ki z ženo in dvema hčerkama zdaj živi pri njegovih starših v vasi Kriška Reber.

Na vprašanje, ali je že znano, zakaj je zagorelo, pravi, da od policije še niso dobili uradnega odgovora. »Še vedno imam občutek, kot da bi nam kdo požgal hišo,« dodaja Leon.

