Inšpektorji v poostren nadzor na terasah lokalov; ZD Krško v aktivno polnjenje cepilnih seznamov

30.4.2021 | 16:50

ZD Krško (foto: arhiv)

V prihodnjih dneh bodo inšpektorji izvajali poostren nadzor na terasah gostinskih lokalov, je danes napovedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Zdravstveni inšpektorji medtem ugotavljajo, daj se stanje v cepilnih centrih izboljšuje, saj organizacija in izvajanje cepljenja proti covidu-19 večinoma potekata skladno z nacionalno strategijo.

V preteklem tednu so zdravstveni inšpektorji opravili 175 nadzorov v cepilnih centrih, od katerih jih je bilo 12 na podlagi prijav. Neskladnosti, ki so jih že odpravili, so ugotovili le pri koncesionarju v sklopu cepilnega centra izolskega zdravstvenega doma, je Potza pojasnila na današnji vladni novinarski konferenci.

Prijave so se večinoma nanašale na izvajanje strategije cepljenja v delu glede prednostnih skupin. V Zdravstvenih domovih Slovenska Bistrica, Kamnik in Celje neskladja niso bila ugotovljena. Postopki zoper mariborska klinični center in zdravstveni dom ter Zdravstveni dom Koper, ki so jih na podlagi prijav uvedli pred 1. aprilom, pa še niso zaključeni.

Osem od 12 prejetih prijav v zadnjem tednu se je nanašalo na cepilni center Zdravstvenega doma Ljubljana. Kot prijavo obravnavajo primer osebe, stare 29 let, brez pridruženih kroničnih bolezni oz. izpolnjevanja drugih prednostnih kriterijev, ki je bila domnevno vabljena na cepljenje, cepljena pa naj nato ne bi bila.

Tudi na inšpektoratu so v medijih in na družbenih omrežjih zasledili poročanje, da so bile osebe 27. aprila vabljene na cepljenje na Gospodarsko razstavišče, vendar pa nato cepljenje ni bilo izvedeno. "Na cepilnem mestu se je namreč izkazalo, da so bile vabljene po pomoti, saj ne izpolnjujejo nobenega izmed prednostnih kriterijev, ki jih navaja nacionalna strategija cepljenja," je pojasnila.

Postopki sicer še niso zaključeni, a kot kaže za zdaj, je šlo za sistemsko napako, je pojasnila Potza. "Napake se ob izvedbi tako množičnega cepljenja lahko zgodijo, skupni cilj tako cepilnih centrov kot zdravstvene inšpekcije pa je, da se napake v čim večji meri odkrijejo in v najkrajšem možnem času odpravijo. Na ta način bo prebivalcem zagotovljena ustrezna dostopnost do cepljenja," je še pozvala.

Sicer pa na zdravstvenem inšpektoratu ocenjujejo, da se stanje na terenu izboljšuje, poleg tega cepilni centri prehajajo na aktivno vabljenje ljudi na cepljenje, je dejala Potza. Šest zdravstvenih domov je z ročno vodenega cepilnega seznama prešlo na elektronsko vodene, to so zdravstveni domovi Ribnica, Lendava, Murska Sobota, Krško, Slovenske Konjice in Ptuj. Iz pasivnega načina polnjenja cepilnega seznama pa sta v aktivno polnjenje seznamov prešla zdravstvena doma Ajdovščina in Krško.

Policisti pa so v zadnjih sedmih dneh povprečno opravili 1782 nadzorov dnevno, kar je manj kot teden pred tem. Po besedah namestnika generalnega direktorja policije Tomaža Pečjaka je to predvsem posledica ukinitve omejitve gibanja med statističnimi regijami. V zadnjih dveh tednih so izrekli skupaj 1429 ukrepov, pri čemer je bilo skoraj 83 odstotkov opozoril.

V zadnjem tednu je policija na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah na notranji meji izdala skupaj 3685 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega so preklicali 36 potrdil, saj se je kasneje izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno na domu.

"Policija bo kljub ukinitvi kontrolnih točk v prihodnje izvajala občasne kontrole na cestnih prehodih na notranji meji in tako še naprej preverjala ali osebe izpolnjujejo pogoj za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu po omenjenem odloku in izravnalne ukrepe," je še napovedal Pečjak.

Kulturna društva, pihalne godbe in ostale, ki ob bližajočem se prazniku dela izvajajo t. i. budnice, je pozval, da upoštevajo ukrepe, organizirajo povorke največ desetih oseb s primerno razdaljo. Enake omejitve glede števila udeležencev veljajo tudi ob kresovanju. "Ker je zaradi izpada organiziranih kresovanj pričakovati več manjših zasebnih kresovanj, opozarjamo in svetujemo, da so pozorni na požarno varnost, ustrezen prostor kurišča, da tako preprečijo morebitne požare na objektih in poškodbe oseb," je še pozval.

STA; M. K.