FOTO: V gozdu si je poškodoval nogo

30.4.2021 | 18:15

Foto: PGD Čatež pod Zaplazom

Danes ob 10.13 si je pri naselju Razbore, občina Trebnje, v gozdu občan poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega iz gozda do reševalnega vozila.

Gorel štor na Grmskem sprehajališču

Ob 10.52 je na Grmskem sprehajališču v Novem mestu gorel manjši štor. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili.

Opozorilo glede kurjenja kresov



Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,

– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti,

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),

– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,

-ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti, kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),

– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,

– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

Spoštovati je treba tudi ukrepe Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije covida-19.

M. L.-S.