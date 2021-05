Danes zvečer se bo iz NEK občasno pojavljal hrup

1.5.2021 | 10:00

OBVESTILO

Krško - Iz nuklearne elektrarne Krško (NEK) sporočajo, da zaključujejo redni remont in elektrarno pripravljajo na ponovni zagon. Pri tem se bo od danes zvečer do vključitve elektrarne v omrežje občasno pojavljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega – nejedrskega dela elektrarne.

Sproščanje pare, ki je slišno tudi v okolici, se pojavlja, ko se elektrarna po remontu segreva in približuje priključitvi na omrežje ter se opravljajo fizikalni testi reaktorja. Segrevanje je prehod od hladne do vroče zaustavitve, ko so doseženi delovni parametri primarnega kroga. Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvirno en dan. Ko so parametri doseženi, jih vzdržujemo tako, da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare preko razbremenilnih ventilov na glavnih parovodih.

Zaradi hrupa, ki se bo pojavljal, prebivalce v okolici elektrarne prosijo za razumevanje.

M. L.-S.