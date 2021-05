PRVOMAJSKE BUDNICE: Koračnice že donijo po Šentjerneju

1.5.2021 | 07:10

Šentjernejska zasedba godbenikov v spremstvu gasilskega vozila, iz katerega donijo njihove koračnice, že od jutra budi Šentjernejčane.

Šentjernej - Danes zjutraj so se marsikje po Sloveniji že navsezgodaj zbrali godbeniki, ki s tradicionalno prvomajsko budnico znova razveseljujejo ljubitelje glasbe, obenem pa tako obeležujejo praznovanje delavskega praznika.

Epidemija kroji naša življenja, pa tudi delovanje orkestrov, tako da so se znašli po svoje. Lani je bila po več kot sto letih prekinjena tradicija prvomajskih budnic, letos mnogi spet igrajo tudi v živo – večina v manjših zasedbah po deset glasbenikov. Tako pot so ubrali tudi v Pihalnem orkestru Straža.

Pri budnici v živo menda sodeluje preko sto godb po vsej Sloveniji in koračnice bodo donele še vse dopoldne.

Nekateri pa so znašli po svoje in k sodelovanju povabili gasilska društva. Tako je tudi v Pihalnem orkestru Občine Šentjernej, ki prvomajsko budnico izvajajo podobno kot lani - v sodelovanju s PGD Šentjernej. To pomeni, da ne igrajo v živo, a njihove koračnice, posnetki orkestra iz preteklih let, prav zdaj že donijo iz zvočnikov gasilskega vozila. Ob 6. uri se je nekaj članska ekipa godbenikov z zastavami in prapori z gasilskim avtom odpravila izpred Kulturnega centra Primoža Trubarja ter gre od vasi do vasi.

Kot pove predsednik orkestra Jani Selak, bodo obiskali vse lokacije kot v preteklih letih. Občani jih povsod prijazno pozdravljajo z oken in prav vsake pozornosti so veseli. »Drugače žal tudi letos ni šlo. Že lani smo ubrali ta način in ljudje so to lepo sprejeli. Tako tradicije prvomajskih budnic v šentjernejski dolini nismo prekinili,« pove Selak in doda, da so za 1. maja sicer vedno igrali tudi na proslavi na Javorovici.

Prav zdaj igrajo mnoge naše godbe tudi po dolenjskem, belokranjskem in posavskem koncu. Prisluhnite jim in jih pozdravitev z oken, veseli vas bodo!

Na slikah: utrip z jutranjega igranja Pihalnega orkestra občine Šentjernej skozi občinsko središče.



L. Markelj, foto: POO Šentjernej