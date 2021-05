Nina Savnik išče sanjskega moškega, sicer bo morala k nunam?

1.5.2021 | 12:35

Nina Savnik v čudoviti zeleni obleki v šovu Sanjski moški. (Foto: Ana Gregorič)

Nina z atijem Borisom (Foto: osebni arhiv)

Deset let je Nina trenirala rokomet, žal je poškodba rame to preprečila. (Foto: osebni arhiv)

Brežice - Življenje 22-letne Nine Savnik iz Brežic, študentke 2. letnika turizma, se je te dni spremenilo, saj je ena od 18 tekmovalk resničnostnega šova Sanjski moški, ki je pred televizijske ekrane pritegnil marsikoga. Nina se poteguje za ljubezen Gregorja Čeglaja, sanjskega moškega, ki ga je takoj očarala s svojo simpatičnostjo, pa tudi lepo zeleno obleko, ki je blondinki zelo pristajala.

A tudi sama ob njem ni ostala hladna. »Seveda nisem vedela, kakšnega fanta so izbrali za to oddajo in ko sem Gregorja prvič videla na rdeči preprogi, sem res ostala kar brez besed. Kot bi ga naredili zame: visok, temni lasje, rjave oči, športna postava… Tudi ko sem ga bolje spoznala, mi je bil res simpatičen poba, značajsko sva se ujela,« pripoveduje Nina, ki doda, da bi ji bilo najslabše, da bi se prijavila v oddajo, potem pa bi se »morala« potegovati za fanta, ki ji ne bi bil všeč.

Podprla jo je družina

Za šov je prejela vabilo POP TV in kar hitro se je odločila, da bo sodelovala, še zlasti, ker jo je podprla družina: ati Boris, mami Vida in brat Žan. Sicer bi razmišljala dlje. »Vsi so bili navdušeni in so mi rekli: Pojdi, bodi sproščena. Ati se je celo pošalil, da bom sicer morala k nunam, ker nisem domov privedla še nobenega fanta,« v smehu pove Nina.

Več o simpatični Brežičanki, kako je potekalo snemanje šova Sanjski moški, kako se je razumela s sotekmovalkami, pa tudi o njej, kakšne hobije ima, kaj si želi in pričakuje od življenja, pa si preberite v zapisu v novem Dolenjskem listu. V kratkem ga bomo objavili tudi na portalu lokalno.si.



L. Markelj

