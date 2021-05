Požar na dvorišču mizarske delavnice; goreli podrast, pnevmatike, smeti…

1.5.2021 | 09:25

Ilustrativna slika

Ob 21.11 je v Ručetni vasi, občina Črnomelj, gorela hlodovina na dvorišču mizarske delavnice. Gasilci PGD Petrova vas in Črnomelj so pogasili požar, ki se je iz stroja za lupljenje lubja razširil na hlodovino in nadstrešek. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Gorela podrast

Ob 20.07 je v Rumanji vasi, občina Straža, gorela podrast. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov.

Gorelo večje število pnevmatik

Ob 23.03 je v naselju Gorica, občina Krško gorelo večje število pnevmatik v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar pogasili.

Gasili zabojnik in goreče smeti

Ob 00.27 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti v komunalnem zabojniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili goreče smeti v zabojniku in mešane odpadke na prostem na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Pogasili ostanke po kurjenju kresa

Ob 02.06 so v ulici K Roku v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pogasili ostanke kurjenja, ki so ostali po kurjenju kresa.

Očistili razlite tekočine

Včeraj ob 17.04 so v naselju Drenovec pri Leskovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško posuli, razmastili in očistili razlite motorne tekočine po cestišču v dolžini okoli enega kilometra.

Popolna zapora ceste na Lisci

Občina Sevnica obvešča, da bo izvedene popolna zapora ceste, tipa E 5, na odseku lokalne ceste številka 200231 Sele – Lisce, na podoseku dolžine 200 metrov pred Tončkovim domom na Lisci (Podgorica 36). Zapora bo trajala 1. in 2.5.2021 zaradi razširitve terase pri Tončkovem domu na Lisci.

M. L.-S.