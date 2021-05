V Kostelu se pripravljajo na vzpostavitev Naravnega turističnega parka Kostel

1.5.2021 | 10:35

Ivan Črnkovič (Foto: M. L.-S.)

Kostel - V občini Kostel so tik pred ustanovitvijo delniške družbe Turistični park Kostel, ki bo prvi konkreten korak v uresničitvi prizadevanj za vzpostavitev Naravnega turističnega parka Kostel.

Kot je za STA povedal župan občine Kostel Ivan Črnkovič, je namen parka vzpostaviti in zgraditi potrebno infrastrukturo za razvoj turizma v občini, saj te trenutno z izjemno nekaj zasebnih ponudnikov ni.

Delničarji delniške družbe Turistični park Kostel bodo večinoma domačini, njihovi sorodniki in prijatelji Kostela, da se jim pridružijo, pa vabijo tudi druge vlagatelje. Družba bo imela okoli 200.000 evrov ustanovnega kapitala, občina pa naj bi vložila v družbo nekatera zemljišča in zagotovila potrebne spremembe prostorskega načrta.

Po idejni zasnovi načrtujejo izgradnjo potrebne infrastrukture za sprejem do 20 avtodomov in več deset standardnih šotorov ter postaviti 30 šotorov za glamping in 10 hiš na drevesu. Želijo zgraditi tudi eno ali dve kopalni jezeri ter ribnik za lovljenje rib, gostilno z veliko teraso in recepcijo.

Najprej načrtujejo ureditev kopalnega jezera, gostilne in potrebne infrastrukture za avtodome in šotore za kampiranje. Kot je za STA povedal Črnkovič, načrtujejo da bodo lahko z gradnjo začeli v letu dni, je pa to odvisno od pridobivanja potrebnih dovoljenj. Začetni denar za gradnjo bo družba Turistični park Kostel dobila s posojilom, nato pa bodo gradili postopoma, odvisno od zaslužka.

Kot je še povedal župan, je epidemija koronavirusa turizem v Kostelu močno prizadela in bo potreboval kar nekaj časa, da si opomore. Želijo si, da bi bolj zaživel grad Kostel, ki ga občina trenutno le vzdržuje, da ne propada, za večje projekte pa ni dovolj denarja. »Obstaja študija o tem, kako naj bi se razvijal grad, a bi to terjalo 10 milijonov evrov,« je še povedal župan in dodal, da pa je imajo v proračunu občine Kostel, ki ima nekaj več kot 600 prebivalcev, za vlaganja v razvoj na voljo le 300.000 evrov.

M. L.-S.; STA