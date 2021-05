Po praznikih in počitnicah pričakujte zgoščen promet – vozite strpno!

Čeprav današnjega prazničnega dne še ni konec, pred nami pa je še en praznični dan, Agencija za varnost v prometu že sedaj opozarja, da se po prazničnem vikendu in tednu dni počitnic, v ponedeljek, 3. maja 2021, v šole vračajo osnovnošolci in dijaki. Vse udeležence v prometu agencija zato opozarja, naj pričakujejo zgoščen promet, na cestah pa še več pešcev, kolesarjev in šolarjev na skirojih. Voznike poziva k stalni pozornosti, še posebej ob šolskih poteh, v okolici vrtcev in šol.

Agencija za varnost v prometu vse voznike poziva tudi, naj poskrbijo za pripetost vseh potnikov, na vsaki poti. Zelo zaskrbljujoče je namreč, kot navajajo, da so letos policisti ugotovili že 2.091 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih in 14.577 kršitev neuporabe varnostnega pasu.

Naraščajo tudi kršitve s področja hitrosti, ki so jih letos ugotovili kar 44.453 (v enakem obdobju lani 31.016), neprilagojena hitrost pa je tudi med prevladujočimi vzroki za nastanek prometnih nesreč. Letos je bila usodna že za 7 oseb. Sicer je letos po trenutno veljavnih začasnih podatkih v prometnih nesrečah umrlo 21 udeležencev, 134 je bilo hudo, 1.079 pa lažje telesno poškodovanih. Agencija za varnost v prometu zato poziva vse udeležence v prometu, da poskrbite za svojo varnost in varnost vseh drugih, da upoštevate cestnoprometna pravila in razmere na cestah in ne uporabljate mobilnega telefona, ki je velik motilec naše pozornosti.

Najbolj črna statistika med pešci

Po trenutno veljavnih začasnih podatkih je letošnja statistika za obdobje od 1. 1. - 23. 4. še vedno najbolj črna med pešci, ki so najbolj ranljivi izmed vseh udeležencev v prometu. Zabeleženih je 129 prometnih nesreč z udeležbo pešca, ki so bili povzročitelji v le 10 odst. prometnih nesreč (13 od 129). Življenje je izgubilo 6 pešcev, le eden izmed njih je bil tudi povzročitelj prometne nesreče, v kateri je umrl, 25 je bilo hudo, 92 pa lažje telesno poškodovanih.

Med kolesarji največ prometnih nesreč

Izmed vseh ranljivih skupin udeležencev prometa je bilo od 1. januarja do 23. aprila letos na slovenskih cestah največ, kar 220 prometnih nesreč z udeležbo kolesarja. 34 je bilo hudo, 152 pa lažje telesno poškodovanih. Več kot polovico (125 od 220) prometnih nesreč so povzročili kolesarji sami. Agencija za varnost v prometu pri tem opozarja, da je predpogoj za varno udeležbo kolesarjev v prometu brezhibno opremljeno kolo ter zaščitna čelada, ki je predpisana do dopolnjenega 18. leta, priporočajo pa jo za kolesarje vseh starosti. Poškodbe glave so namreč lahko usodne ali z dolgotrajnimi posledicami že pri manjših trkih.

Umrli že štirje motoristi

Po trenutno veljavnih začasnih podatkih so letos v prometnih nesrečah umrli 4 vozniki enoslednih motornih vozil, 22 voznikov je bilo hudo, 67 pa lažje poškodovanih. Skoraj dve tretjini (78 od 127) prometnih nesreč so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami. Na Agenciji za varnost v prometu opozarjajo, da je tveganje na motorju večje pri višjih hitrostih ter da motoristi za obvladovanje motorja potrebujejo veliko več psihofizične kondicije in spretnosti kot za vožnjo osebnega vozila. Agencija je zato že aprila za voznike enoslednih motornih vozil organizirala dva webinarja za njihovo večjo varnost, v maju pa bo v sodelovanju z DARS, d. d. in Policijo v Postojni za njih izvajala tudi praktične delavnice.

