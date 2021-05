Več kot tisoč novih okužb; pri nas največ v Novem mestu (16), 11 v Krškem in Sevnici

1.5.2021 | 13:45

Po podatkih covid-19 sledilnika je bilo včeraj opravljenih 4197 PCR in 34.514 HAT testov. Pozitivnih je bilo 1017, kar je 68 več kot v četrtek, ko je bilo število okuženih še pod tisoč. V bolnišnicah se zdravi 616 covidnih bolnikov, 153 v intenzivni terapiji, umrlo pa je 8 bolnikov s covid-19.

Petkove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Ribnica 6, Trebnje in Metlika 5, Črnomelj 4, Mokronog -Trebelno, Straža in Semič 3, Kočevje in Šentjernej 2, Žužemberk in Šmarješke Toplice 1

Posavje – Krško in Sevnica 11, Brežice 9

Skupno je bilo do danes v Sloveniji cepljenih 425.052 oseb, od tega z dvema odmerkoma 205.657.

M. L.-S.