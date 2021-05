Trije poškodovani v nesreči pri Medvedjeku; poškodovan motorist in otrok

1.5.2021 | 18:55

Ob 15.58 se je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, osebno vozilo zaletelo v sredinsko odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD Trebnje so pred prihodom policistov in delavcev DARS proti naletno zavarovali kraj, odklopili akumulator, proti požarno zavarovali vozilo, nudili pomoč reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in z delavci DARS počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so tri poškodovane osebe oskrbeli v Zdravstvenemu domu Trebnje.

Padel motorist

Ob 12.28 je na regionalni cesti v naselju Mali Kamen, občina Krško, padel motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo in do prihoda reševalcev motoristu nudili prvo pomoč. Prav tako so pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci so motorista na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Otrok si je pri padcu s skirojem zlomil roko

Ob 14.45 je na Bohoričevi ulici v Krškem otrok pri vožnji s skirojem padel in si zlomil roko. Reševalci NMP Krško so opravili imobilizacijo roke in otroka prepeljali v UC Brežice.

M. L.-S.